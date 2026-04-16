Roy Barreras sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron, en vivo, por quién votaría en segunda vuelta: “Es el único”

Cada vez falta menos para que se realicen las elecciones presidenciales y se conozca, según las encuestas, los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta.

Iván Cepeda aparece allí como la principal opción, por detrás están Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Todo indica que alguno de ellos reemplazará a Gustavo Petro y se convertirá en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Sin embargo, un poco más atrás vienen otras opciones, como es el caso de Roy Barreras, quien ha tenido fuertes encontronazos con la izquierda en las últimas semanas. El candidato habló en El Debate de SEMANA y sorprendió por la forma en la que respondió a la pregunta de por quién votaría en segunda vuelta, si él no llega a entrar dentro de las opciones.

Roy Barreras, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El exembajador afirmó que no tiene ninguna duda de que Cepeda pasará a la segunda vuelta y, sin dudarlo, destacó lo que ha sido el también senador. “Eso es lo único que hay hoy seguro en el panorama electoral”, dijo.

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“Yo lo conozco hace 17 años e Iván Cepeda es un hombre honesto, que actua de buena fe y que está absolutamente comprometido en la defensa de los derechos humanos, las víctimas, la paz, la verdad y la defensa de la JEP”, agregó.

Barreras recordó que él ha caminado junto al candidato del petrismo para intentar acabar con la violencia que se vive en muchos sitios de Colombia y siempre en defensa de las víctimas. “Él es el único que tiene claro que va a pasar a la segunda vuelta”, apuntó.

En cuanto a los candidatos de la derecha, el exfuncionario del Gobierno Petro afirmó que no se sabe qué puede pasar, ya que se están “sacando los ojos” con el objetivo de pasar a la segunda vuelta.

Roy Barreras. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Sin embargo, más allá de la admiración que tiene por Cepeda y de lo que pueda suceder en la derecha, reiteró su llamado a los colombianos para que voten por algún candidato del centro o, en su defecto, por el voto en blanco, ya que esto, desde su visión, evitará que haya una fractura social.

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“Si esos cinco millones pasaran a la segunda vuelta, se resolvería el problema de la polarización y no habría extremismo. (...) Solo imagínense que el voto en blanco pasara a la segunda vuelta, la consecuencia sería la desaparición del uribismo”, señaló.

Barreras dejó en claro que no hará como Sergio Fajardo de irse a ver ballenas, sino que votará en los comicios, aunque no se atrevió a confesar a quién le depositaría esta confianza, si es que él no llega a la segunda vuelta.

“Ojalá que no estemos condenados a los extremos porque cualquiera que gane, por más buenas intenciones que tenga, si el otro le hace una oposición feroz en las calles o en el Congreso, no va a poder gobernar”, expresó.

En ese sentido, reiteró la necesidad de que se logre convocar a una verdadera unión de cara a las elecciones del 31 de mayo, ya que pueden marcar un nuevo rumbo para el país.