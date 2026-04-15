Roy Barreras anticipó su retiro: “Es mi última campaña político electoral”

En entrevista con SEMANA, Roy Barreras, candidato presidencial, aseguró que esta será la última campaña electoral en la que participará.

“Sigo en el tarjetón, pero esta es mi última campaña político electoral, está previsto desde hace años. He hecho una carrera de la que estoy orgulloso”, dijo el aspirante.

Barreras contó que estuvo 19 años en el Congreso y 17 de ellos en La U con Juan Manuel Santos. Recientemente, apostó por el proyecto de Gustavo Petro.

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Ante la pregunta de si seguiría en cargos públicos, respondió: “Hay otras cosas que hacer en la vida. Yo nunca he sido funcionario de ningún gobierno, con excepción de la Embajada en Londres”.

Agregó que nunca integró un gabinete y que siempre se hizo elegir popularmente, por lo que mantiene su independencia.