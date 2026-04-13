¿Gustavo Petro dejó solo a Roy Barreras? Así respondió el candidato presidencial

Roy Barreras, candidato presidencial, respondió en su cuenta de X a una seguidora que lo cuestionó por su relación con Gustavo Petro. Ella aseguró que el jefe de Estado lo habría dejado solo, pese a que él apostó por el Gobierno de izquierda.

En su explicación, el aspirante a la Casa de Nariño manifestó que lo ocurrido tiene relación con que no pertenece a la izquierda radical: “He sido centro siempre y, en esa condición, fue que me buscaron y les apoyé con entusiasmo”.

Roy Barreras les pide a Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda asistir a los debates

En esa misión, Roy Barreras comentó que el Ejecutivo habría tomado otra postura: “El Gobierno decidió radicalizarse y excluir, y llegó, incluso, a prohibir votar por mi consulta, que, a pesar de eso, obtuvo 600.000 votos”.

La molestia también la plasmó con el Pacto Histórico: “Pasó que el Pacto, del que fui fundador, era centro-izquierda, pero el Pacto de hoy es una propuesta de izquierda radical que es una propuesta legítima, pero que divide”.

Roy Barreras, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

No solo eso. Barreras dijo que el Pacto genera temores en medio país y pone en riesgo el futuro del progresismo: “Hace inviable un eventual gobierno de cualquiera de los extremos. El centro existe, aunque nos hayan prohibido en marzo”.

El candidato presidencial concluyó: “Hay cinco millones de colombianos indecisos y una clase media trabajadora que aún no ha votado y hay que convocar, como hicimos hace cuatro años desde el centro. Esta vez, no van a poder decir: ‘No reclamen ese tarjetón’”.

Como se recordará, Roy Barreras tuvo protagonismo en el Gobierno Petro. En primer lugar, actuó en la campaña presidencial; hizo alianzas en su paso por el Congreso para asegurarle las primeras reformas; y más tarde llegó a la Embajada en el Reino Unido.

Él dio un paso al costado del Ejecutivo para impulsar su proyecto político en las elecciones de 2026 con un rendimiento que es cuestionado por la opinión pública. Pese a que ganó la consulta donde se midió con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y tiene un tiquete asegurado para la primera vuelta presidencial, su votación no sería significativa; en la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA marcó 0,3 % en la intención de voto.

“Los grupos ilegales han abusado de la buena fe de Gustavo Petro”: Roy Barreras habla de la paz total y no ahorra elogios para Iván Cepeda

De acuerdo con ese estudio electoral, los tres punteros son Iván Cepeda —el candidato del presidente Gustavo Petro—, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. En una eventual segunda vuelta, cualquiera de los dos aspirantes de la derecha podría ganarle a Cepeda.