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Preparan demanda de nulidad contra lista al Senado del Pacto Histórico

La acción será presentada ante el Consejo de Estado y cuestiona la forma de inscripción de candidaturas.

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Redacción Confidenciales
20 de marzo de 2026, 11:56 a. m.
Pacto Histórico y Senado. Imágenes de referencia.
Pacto Histórico y Senado. Imágenes de referencia. Foto: Semana/Pacto Histórico.

Los abogados Martín Emilio Cardona Mendoza y Juan Esteban Galeano Sánchez dieron a conocer en las últimas horas que preparan una demanda de nulidad electoral contra la lista al Senado del Pacto Histórico tras las recientes elecciones al Congreso.

La acción será presentada ante el Consejo de Estado y se fundamenta en una tesis jurídica sobre un posible fraude a la ley electoral.

Según lo previsto, la lista habría sido inscrita como coalición y luego modificada para presentarse como movimiento unificado durante la campaña.

Se prevé que la demanda sea radicada en los próximos días, momento en el que se conocerán nuevos detalles del caso.

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