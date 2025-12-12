Suscribirse

Política

Corte Suprema confirma negativa a nulidad en caso de Antonio Sanguino por presunto tráfico de influencias

El proceso contra Sanguino se inscribe en la investigación más amplia sobre el “carrusel de la contratación”.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

12 de diciembre de 2025, 10:45 p. m.
la Corte mantiene viva la parte del expediente que investiga lo ocurrido en 2009.
La Corte mantiene viva la parte del expediente que investiga lo ocurrido en 2009. | Foto: Colprensa/Montaje:Semana

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó de manera definitiva la negativa a la solicitud de nulidad que había presentado la defensa de Antonio Sanguino, actual ministro de Trabajo, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias asociada al denominado “carrusel de la contratación” en Bogotá.

Con esa decisión queda ratificada la resolución de primera instancia y el proceso continúa su curso en la Corte.

Contexto: Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destapa las propuestas de incremento del salario mínimo 2026

La decisión de la Sala no admite recursos y, según el auto, las alegaciones de la defensa sobre una posible afectación de garantías “no pasan de ser una especulación” sobre hechos que podrían ocurrir, pero que no constituyen una vulneración real y demostrable de derechos procesales en lo actuado hasta ahora.

Por tanto, y tras un examen preliminar de la imputación, la Corte descartó por el momento la invalidez de las actuaciones señaladas por la defensa y confirmó la decisión adoptada el pasado 8 de agosto por la Sala Especial de Primera Instancia.

Contexto: Antonio Sanguino le responde a Armando Benedetti la propuesta de aumentar el salario mínimo en dos dígitos: “Bienvenido al debate”

¿Qué significa esto en el proceso?

La confirmación de la negativa a la nulidad implica que la investigación seguirá su curso respecto de los hechos por los que la Fiscalía acusa a Sanguino, en particular los eventos referidos a 2009 relacionados con la adjudicación del Hospital de Usme.

La Corte mantiene viva la parte del expediente que investiga lo ocurrido en 2009; la investigación sobre hechos de 2008, por solicitud de la Fiscalía, fue precluida y, por tanto, archivada.

Según el escrito de acusación que obra en el expediente, la Fiscalía le atribuye a Sanguino, en su calidad de servidor público cuando fue concejal de Bogotá, la presunta intervención en nombramientos y la eventual coordinación para direccionar contratos del Hospital de Usme, con el objetivo de controlar la contratación y obtener un beneficio económico.

En el expediente se menciona, además, la presunta exigencia de una comisión del 10 % sobre el valor de uno de los contratos vinculados al caso.

Con la negativa a la nulidad ya firme, el proceso debía continuar con la etapa correspondiente en la Corte Suprema. En los días previos a la confirmación se fijó una audiencia para la formulación de la acusación y las novedades procesales se han ido registrando desde mayo y agosto de este año. La ponencia del caso corre por cuenta del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera.

Contexto: Abren indagación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política

En las actuaciones registradas, la Fiscalía solicitó la preclusión parcial sobre algunos hechos, mientras que la defensa planteó nulidades frente a la actuación penal; la Sala Suprema evaluó ambas solicitudes y concluyó que las nulidades planteadas no estaban acreditadas.

El proceso contra Sanguino se inscribe en la investigación más amplia sobre el “carrusel de la contratación” en Bogotá, un escándalo que ha implicado a exfuncionarios, contratistas y operadores del sector público.

