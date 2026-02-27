Mensaje del ministro Antonio Sanguino molestó a Katherine Miranda y lo llamó “cínico”

En las últimas horas, el ministro del Interior, Antonio Sanguino, cuestionó un mensaje compartido en X. En el escrito, una periodista indicó: “¿Ahora presionan a trabajadores de la salud para firmar las planillas de la constituyente?“.

Tras lo anterior, Cancino retuiteó el mensaje de la periodista y dijo que, supuestamente, se estaba descontextualizando lo que él había dicho en medio de un evento.

El único ministro que se atrevió a decirle ‘no’ a Petro y rehusó firmar por la Constituyente: “Me saca de foco”

“Estimada periodista Maritza Aristizabal, es preocupante reducir una nota a un clip cortado y descontextualizado. No importa, le cuento de qué se trató realmente esa jornada”, dijo Cancino al inicio de su mensaje, en respuesta a lo dicho por la periodista.

El anterior mensaje molestó a la congresista de Alianza Verde, Katherine Miranda, quien llamó “cínico” al jefe de la cartera del Trabajo.

“No sea cínico, ministro. Sí hay denuncias de presión a contratistas para firmar la planilla de la constituyente. Cuando el poder “invita”, no es tan libre como usted dice. ¿Y las ambulancias parqueadas en la Plaza de Bolívar mientras la gente espera medicamentos? Para atender pacientes no se necesita cambiar la Constitución. Se necesita dejar el cálculo electoral. Lo demás es populismo barato", le dijo puntualmente Miranda a Cancino.