Armando Benedetti firmó la planilla para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

El pasado 31 de enero, la Registraduría Nacional avaló el comité promotor que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el respaldo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Tras este visto bueno, la recolección de firmas comenzó de manera oficial, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó una planilla en la que estampó su firma.

“He firmado la convocatoria de una Asamblea Constituyente”, afirmó el jefe de la cartera política en su cuenta de X.

Además, se observa la firma del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de la consejera presidencial para las regiones, Luz María Munera.

Los promotores de esta iniciativa tendrán seis meses para reunir más de dos millones de firmas y así poder continuar con el proceso para convocar la Asamblea Constituyente.