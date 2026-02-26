El único ministro que se atrevió a decirle no a Petro y rehusó firmar por la Constituyente: “me saca de foco”

El presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó la más reciente sesión del consejo de ministros que se llevó a cabo en Cartagena, el 24 de febrero de 2026, para firmar la solicitud de una Asamblea Nacional Constituyente.

Pero no solamente la firmó Petro, sino también prácticamente todos los integrantes de su gabinete: el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, entre otros funcionarios.

En pleno consejo de ministros, Gustavo Petro y su gabinete firmaron la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente

Sin embargo, hubo un ministro que no salió en la foto que publicó Presidencia con los integrantes del gabinete firmando. Se trata de Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia. “Cuando me reuní con el presidente y le acepté el cargo, la única observación que le hice fue sobre esa. Quedamos en que yo me mantenía mi posición porque lo que pasa es que eso contrasta con el rol que tuvo el exministro Montealegre (Eduardo Montealegre, exministro de Justicia) que lo volvió una causa personal y del Ministerio”.

“Me saca del foco de lo que quiero hacer”, dijo el ministro de Justicia, al explicar por qué no quiere entrar en un tema “político”. “Nosotros tenemos una agenda técnica, esto es un tema político, me saca del foco de lo que quiere hacer y en eso nos hemos mantenido”, aseveró, en diálogo con Blu Radio.

Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, el 25 de febrero de 2026, en Cartagena Foto: Foto del Ministerio de Justicia

“Me dijo que no había problema con eso”, dijo el ministro que le respondió el presidente Petro. “Cuando firma el presidente y firman ministros lo hacen como ciudadanos. Entonces, en estricto sentido sigue siendo un proyecto ciudadano. Estábamos en Cartagena, el ministro Antonio Sanguino dijo que íbamos a firmar y a mí no me pasaron la planilla porque han entendido cuál es mi posición”, agregó Cuervo.

“El sector justicia tiene una cantidad de chicharrones: Inpec, seguridad del Inpec, Superintendencia de Notariado y Registro para bienes de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), tenemos el tema de la defensa del Estado en escenarios arbitrales. Son tantas las cosas que hay que hacer, pues eso me quita capital político, me quita foco. Yo le dije que eso no debe estar en la agenda del Ministerio de Justicia”, puntualizó.

Ahora bien, según lo que señaló el presidente Petro, el proyecto de ley sobre la convocatoria de la Constituyente se radicará el próximo 20 de julio, en la instalación del nuevo Congreso. “Es el nuevo Congreso elegido por el pueblo de Colombia el que tendrá en sus manos, el 20 de julio del año entrante, las firmas y el proyecto de ley hecho por el pueblo. Ojo, no por cualquier ministro, porque nosotros no sustituimos la voluntad popular, sino no ser poder constituyente, ser poder del ministro o del presidente. Y aquí se trata del poder del pueblo”, afirmó el mandatario en una declaración que dio desde la Plaza de Bolívar el pasado 24 de octubre de 2025.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, y el presidente, Gustavo Petro, tras firmar por el sí a una Asamblea Nacional Constituyente, el 24 de febrero de 2026, en Cartagena Foto: Presidencia de Colombia

“Se trata de que el presidente sí convoca públicamente a que el pueblo mire su propio poder, lo acaricie y lo utilice, porque no hay más caminos, porque ya la oligarquía cerró todos para que las reformas democráticas no fueran. No se entregará al actual Congreso, se entregará al nuevo elegido por el pueblo. Ya veremos qué el Congreso elige el pueblo. Se dividirán en sus campañas entre quienes apoyan que el pueblo pueda volverse constituyente de nuevo y quienes se oponen”, agregó Petro en aquella oportunidad.

“La población decidirá, pero no solamente decidirá aquellos que van a tomar la decisión en el Congreso de Colombia, sino que decidirá qué lleva el proyecto de ley. Yo digo: no necesitamos cambiar toda la Constitución del 91, por tanto, no necesitamos seis meses o un año de constituyente. Necesitamos reponer lo que la oligarquía le quitó a la Constitución del 91, reponer los gastos de educación”, recalcó.

El proyecto quedará en manos del nuevo Congreso de la República, que será elegido en las elecciones del 8 de marzo próximo.