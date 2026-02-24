Política

En pleno consejo de ministros, Gustavo Petro y su gabinete firmaron la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente

El proyecto de ley se presentará el próximo 20 de julio en la instalación del nuevo Congreso.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 5:43 p. m.
El presidente Gustavo Petro y su gabinete firmaron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
El presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó la más reciente sesión del consejo de ministros que se llevó a cabo en Cartagena para firmar la solicitud de una Asamblea Nacional Constituyente.

Pero no solamente la firmó Petro, sino también todos los integrantes de su gabinete: el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, entre otros funcionarios.

Según lo que señaló el presidente, el proyecto de ley sobre la convocatoria de la constituyente se radicará el próximo 20 de julio, en la instalación del nuevo Congreso.

Es el nuevo Congreso elegido por el pueblo de Colombia el que tendrá en sus manos, el 20 de julio del año entrante, las firmas y el proyecto de ley hecho por el pueblo. Ojo, no por cualquier ministro, porque nosotros no sustituimos la voluntad popular, sino no ser poder constituyente, ser poder del ministro o del presidente. Y aquí se trata del poder del pueblo”, afirmó el mandatario en una declaración que dio desde la Plaza de Bolívar el pasado 24 de octubre de 2025.

Además, afirmó en esa ocasión: “Se trata de que el presidente sí convoca públicamente a que el pueblo mire su propio poder, lo acaricie y lo utilice, porque no hay más caminos, porque ya la oligarquía cerró todos para que las reformas democráticas no fueran. No se entregará al actual Congreso, se entregará al nuevo elegido por el pueblo. Ya veremos qué el Congreso elige el pueblo. Se dividirán en sus campañas entre quienes apoyan que el pueblo pueda volverse constituyente de nuevo y quienes se oponen”.

“La población decidirá, pero no solamente decidirá aquellos que van a tomar la decisión en el Congreso de Colombia, sino que decidirá qué lleva el proyecto de ley. Yo digo: no necesitamos cambiar toda la Constitución del 91, por tanto, no necesitamos seis meses o un año de constituyente. Necesitamos reponer lo que la oligarquía le quitó a la Constitución del 91, reponer los gastos de educación”, recalcó.

Entretanto, uno de los primeros funcionarios del Gobierno nacional que firmaron la planilla para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente fue el ministro del Interior, Armando Benedetti.

He firmado la convocatoria de una asamblea constituyente”, dijo en su cuenta personal de X, el alto funcionario de la administración de Petro.

