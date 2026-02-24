Gustavo Petro desautorizó al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por inundaciones: “Hay que pedir ayuda a otros países”

Se siguen conociendo detalles de la más reciente sesión del consejo de ministros, que se desarrolló en Cartagena y fue liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro.

La reunión, que contó con la presencia de todos los ministros del gabinete, se enfocó en las medidas para continuar con la atención de la crisis climática. El Gobierno decretó la emergencia económica y social para acelerar las ayudas.

No obstante, en uno de los apartes de la declaración que entregó el mandatario colombiano, desautorizó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, sobre la ayuda internacional que sí requiere el país.

“Además, hay que pedir ayuda a otros países. Eso de que no queremos ayuda, eso no lo comparto yo. Eso fue una malinterpretación del señor de la UNGRD sobre sus palabras”, manifestó el jefe de Estado.

El jefe de Estado mencionó que la ayuda necesaria está relacionada con maquinaria que permita avanzar en la superación de las inundaciones, emergencias que se concentran en los departamentos de Córdoba y Sucre.

“Ayuda se necesita técnica, profesional. Dragas necesitamos. No las tenemos de sobra. Las dragas las tiene el plan del Golfo sacando oro. 150 dragas por el río Cauca, con astilleros sobre el río Cauca. Las hacen en los astilleros y fluye el oro robado. Entonces, nosotros necesitamos ahora esas dragas para que fluya la vida, no el oro robado”, subrayó el presidente Petro.

La polémica se desató en varios sectores del país por un comunicado de prensa que, de manera conjunta, expidieron la UNGRD y la Cancillería: “Ayuda internacional solo se activa por solicitud del Gobierno nacional; la respuesta a la emergencia en Córdoba está garantizada”.

“El @SNGRDColombia cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de Córdoba. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) es el único canal autorizado para activar la cooperación internacional”, recalcaron las entidades.

Por último, concluyeron: “El llamamiento internacional se activa solo cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes para responder a la emergencia. La emergencia económica declarada por el Gobierno nacional no se enfoca en la respuesta a la emergencia, sino que busca garantizar la recuperación integral posdesastre”.