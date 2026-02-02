Esta es la demanda que podría frenar el trámite de la Asamblea Constituyente del Gobierno Petro

El viernes 30 de enero, se conoció una decisión que tomó la Registraduría sobre el comité de la asamblea nacional constituyente, el cual se presentó en esa entidad: ya tiene luz verde.

Ahora, el paso a seguir es que empiece el trámite formal de la recolección de firmas. De acuerdo con lo que ha señalado el gobierno del presidente Gustavo Petro, es que se presente el proyecto de ley de la convocatoria de la asamblea nacional constituyente el próximo 20 de julio.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó: “Va a estar gravitando sobre nosotros la propuesta de una constituyente. Nosotros lo estamos promoviendo desde el Gobierno nacional. Será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República el 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso. Si no hay reforma en el Congreso, habrá constituyente”.

Sin embargo, una demanda que llegó al Consejo de Estado podría cambiar todo el panorama para las ideas del Gobierno Petro.

El activista y candidato a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Josías Fiesco, radicó la acción para anular la resolución que dio vía librea a la recolección de firmas argumentando que va en contra de la Constitución.

“Vamos a defender nuestra Constitución. Hemos demandado la resolución 1117 que emitió la Registraduría permitiendo la convocatoria a la recolección de firmas para una Asamblea Constituyente, no lo vamos a permitir porque va en contravía de lo que dice el artículo 376 de la Constitución”, indicó.

Aseguró que los requisitos para convocar una constituyente están especificados en la Constitución y que el Congreso debe aprobarla para su trámite.

“Para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe existir una ley previa, es por eso que también le hemos solicitado al Consejo de Estado las medidas cautelares para que se frene cualquier intención, acción de recolección de firmas o de fondos para esto, porque va en contravía de la norma”, explicó.

Agregó: “No permitiremos que el petrismo ni sus cabecillas con los que han pactado en las cárceles o llaman gestores de paz, armen la Constitución de Colombia. Eso ocurrió en Venezuela y otros países, pero aquí en Colombia haremos respetar la Constitución del 91”, indicó el activista político.

Ahora el Consejo de Estado deberá revisar la demanda que llegó y determinar si acepta o no el trámite solicitado. Con base en esa decisión se conocerá si se frena o no la recolección de firmas.

Diferentes sectores políticos se han mostrado en contra de esta constituyente que está promoviendo el Gobierno Petro.