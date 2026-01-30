Política

Antonio Sanguino aseguró que el Gobierno estaría pensando en presentar una propuesta de constituyente al Congreso

El ministro del Trabajo afirmó que desde el Gobierno Petro piensan impulsar esta idea con el nuevo Congreso que se elija en marzo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 4:04 p. m.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que desde el Gobierno tienen esta idea.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que desde el Gobierno tienen esta idea. Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calentó el debate del 2026 con un fantasma que ha estado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que es rechazado por casi todos los sectores: la idea de presentar una constituyente.

Sanguino aseguró, en medio de la asamblea del partido En Marcha, que el Gobierno estaría pensando en presentar una propuesta de constituyente el 20 de julio de 2026.

“Va a estar gravitando sobre nosotros la propuesta de una constituyente. Nosotros lo estamos promoviendo desde el Gobierno nacional. Será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República el 20 de julio cuando se instale el nuevo Congreso. Si no hay reforma en el Congreso, habrá constituyente”, aseguró Sanguino.

En Marcha adelanta su asamblea.
En Marcha adelanta su asamblea. Foto: En Marcha

El anuncio generó debate en medio de esa discusión, en la que estaban el presidente de la Cámara, Julián López, y el expresidente de esa corporación Jaime Raúl Salamanca. Ambos se mostraron en contra de esa idea y dijeron que se trataba de una línea roja. Salamanca afirmó que eso podría generar más polarización en medio de las elecciones. Por su parte, Juan Fernando Cristo, líder de En Marcha, afirmó que no está de acuerdo con la constituyente.

Política

Juan Fernando Cristo anuncia que participará en la consulta presidencial del Frente por la Vida: “Colombia no está para improvisaciones”

Política

Gabinete presidencial celebra dato de desempleo en el país al cierre de 2025: “La menor tasa de este siglo”

Mejor Colombia

Ponedera vuelve a las urnas: todo listo para la elección del nuevo alcalde del municipio este domingo

Política

Fuerte choque entre el Centro Democrático y Roy Barreras: “Tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda”

Política

Gobierno Petro dice que artículo en ‘The BMJ’ sobre destrucción del sistema de salud es una opinión sin base científica

Política

Petro hace advertencia si le tumban la reforma pensional y el salario vital: “Un dirigente como yo no puede contemplar pasivamente”

Política

Exsecretario privado de Miguel Uribe Turbay, Edwin León, propone proyecto para prohibir señal de celulares en cárceles del país

Política

“Creativos y espontáneos”: Gobierno Petro justificó creación de nuevos cargos en plena época electoral

Política

Ministro Antonio Sanguino, el nuevo escudero de Petro, se despacha contra todos: siete peleas casadas

Confidenciales

Gobierno aplicó “viveza” que cuestionó Antonio Sanguino en reducción del salario de los congresistas

Sanguino contestó que precisamente lo que se busca es la discusión entre distintos sectores. Y mencionó que supuestamente en la Asamblea Consituyente de 1991 se habría dejado la puerta abierta para hacer modificaciones a la Constitución a través de este mecanismo por medio del Congreso, por lo que desde el Gobierno estarían pensando en esa alternativa.

Gustavo Petro se refirió al estudio de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional; habló de “oligopolios” y revivió la idea de una constituyente

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro había sacado a relucir la misma propuesta. “Les propuse un Pacto por la vida y dijeron no. Desatarán entonces como siempre lucha de clases como ha sido en la historia de la humanidad”, aseguró el mandatario.

Juan Fernando Cristo.
Juan Fernando Cristo se opuso a la idea. Foto: En Marcha

Y agregó: “La Constitución de 1991 es un Pacto por la vida y los derechos fundamentales del pueblo. Y es una orden rectora para toda Colombia por su poder constituyente. El punto es que le dicen no al pacto por la vida, cuando Colombia es vida y esa es su riqueza”.

Según Petro, la “codicia” de no entregarle los impuestos a los ciudadanos, en un porcentaje de las ganancias, demostraría la codicia. “Quedará en la historia, que estos gremios no son capaces de pactar con el pueblo trabajador y estudioso que represento. La Constitución se cumple, y sí no, es hora del poder constituyente”, dijo.

En ese sentido, el Gobierno estaría considerando esa propuesta de cara a las elecciones de 2026, lo que podría generar un gran debate.

Más de Política

Le pasan factura a Gustavo Petro por publicar video generado con IA: tras las críticas, el presidente tomó una decisión

Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo anuncia que participará en la consulta presidencial del Frente por la Vida: “Colombia no está para improvisaciones”

El ministro del Interior, Armando Benedetti y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, presentaron el martes las preguntas de la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro. El Mandatario la radicará personalmente.

Gabinete presidencial celebra dato de desempleo en el país al cierre de 2025: “La menor tasa de este siglo”

Este domingo en Pondera, Atlántico, los ciudadanos elegirán nuevo alcalde.

Ponedera vuelve a las urnas: todo listo para la elección del nuevo alcalde del municipio este domingo

Roy Barreras y el Centro Democrático.

Fuerte choque entre el Centro Democrático y Roy Barreras: “Tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda”

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Antonio Sanguino aseguró que el Gobierno estaría pensando en presentar una propuesta de constituyente al Congreso

El artículo criticó con dureza lo que ha hecho el Ejecutivo de Petro con el sistema de salud.

Gobierno Petro dice que artículo en ‘The BMJ’ sobre destrucción del sistema de salud es una opinión sin base científica

Gobierno Petro y reforma tributaria

Petro hace advertencia si le tumban la reforma pensional y el salario vital: “Un dirigente como yo no puede contemplar pasivamente”

Edwin León, candidato a la Cámara por Bogotá.

Exsecretario privado de Miguel Uribe Turbay, Edwin León, propone proyecto para prohibir señal de celulares en cárceles del país

Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y magistrados de la Corte Constitucional.

Gustavo Bolívar se va de frente contra la Corte Constitucional y habla de repetir la “dosis” con Cepeda: “Que les duela”

Noticias Destacadas