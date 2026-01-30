El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calentó el debate del 2026 con un fantasma que ha estado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que es rechazado por casi todos los sectores: la idea de presentar una constituyente.

Sanguino aseguró, en medio de la asamblea del partido En Marcha, que el Gobierno estaría pensando en presentar una propuesta de constituyente el 20 de julio de 2026.

“Va a estar gravitando sobre nosotros la propuesta de una constituyente. Nosotros lo estamos promoviendo desde el Gobierno nacional. Será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República el 20 de julio cuando se instale el nuevo Congreso. Si no hay reforma en el Congreso, habrá constituyente”, aseguró Sanguino.

En Marcha adelanta su asamblea. Foto: En Marcha

El anuncio generó debate en medio de esa discusión, en la que estaban el presidente de la Cámara, Julián López, y el expresidente de esa corporación Jaime Raúl Salamanca. Ambos se mostraron en contra de esa idea y dijeron que se trataba de una línea roja. Salamanca afirmó que eso podría generar más polarización en medio de las elecciones. Por su parte, Juan Fernando Cristo, líder de En Marcha, afirmó que no está de acuerdo con la constituyente.

Sanguino contestó que precisamente lo que se busca es la discusión entre distintos sectores. Y mencionó que supuestamente en la Asamblea Consituyente de 1991 se habría dejado la puerta abierta para hacer modificaciones a la Constitución a través de este mecanismo por medio del Congreso, por lo que desde el Gobierno estarían pensando en esa alternativa.

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro había sacado a relucir la misma propuesta. “Les propuse un Pacto por la vida y dijeron no. Desatarán entonces como siempre lucha de clases como ha sido en la historia de la humanidad”, aseguró el mandatario.

Juan Fernando Cristo se opuso a la idea. Foto: En Marcha

Y agregó: “La Constitución de 1991 es un Pacto por la vida y los derechos fundamentales del pueblo. Y es una orden rectora para toda Colombia por su poder constituyente. El punto es que le dicen no al pacto por la vida, cuando Colombia es vida y esa es su riqueza”.

Según Petro, la “codicia” de no entregarle los impuestos a los ciudadanos, en un porcentaje de las ganancias, demostraría la codicia. “Quedará en la historia, que estos gremios no son capaces de pactar con el pueblo trabajador y estudioso que represento. La Constitución se cumple, y sí no, es hora del poder constituyente”, dijo.

En ese sentido, el Gobierno estaría considerando esa propuesta de cara a las elecciones de 2026, lo que podría generar un gran debate.