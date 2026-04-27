Paloma Valencia lanzó fuerte cuestionamiento a Gustavo Petro: “Ya es hora de que le cuente al país qué fue lo que hizo en Manta”

La candidata presidencial Paloma Valencia le hizo una serie de preguntas al presidente Gustavo Petro, a raíz de un informe de un medio ecuatoriano que reveló nuevos detalles de la visita del mandatario a Manta.

Viaje de Petro a Manta: informe de medio ecuatoriano revela detalles reservados de la visita del mandatario

Lo hizo por medio de su cuenta personal de X: “Presidente @petrogustavo, ya es hora de que le cuente al país qué fue lo que hizo en Manta. Usted no fue a escribir un libro. Esta investigación lo demuestra.

No más mentiras. Responda:

¿Tuvo contacto, directo o indirecto, con alias Fito durante las 72 horas en Marina Blue? ¿Qué funcionaria de su Cancillería puso al delegado de Fito en contacto con el viceministro Mauricio Jaramillo y por qué? ¿Quién dio esa instrucción? ¿Habló finalmente el viceministro Jaramillo con el delegado de Fito? ¿De qué hablaron? ¿Qué le ofreció su gobierno al jefe de Los Choneros y qué le pidió a cambio? ¿Por qué se negoció con un narco prófugo a espaldas del Ecuador? ¿Quiénes eran las personas que entraban y salían de la residencia de Marina Blue en vehículos con vidrios polarizados durante esos tres días? ¿Es cierto, como reporta Vistazo, que más de 2 mil ecuatorianos en conflicto con la ley recibieron cédula colombiana de manera irregular?”.

Valencia también expresó: “No contento con destruir la seguridad en Colombia, ¿quiso exportar la paz total al Ecuador negociando con el narcotráfico? El país merece respuestas”.

Las dudas surgen por el viaje que adelantó Petro a la ciudad de Manta, entre el 24 y el 26 de mayo de 2025, el cual estuvo rodeado de hermetismo, movimientos reservados y una agenda no divulgada oficialmente.

La preocupación de Paloma Valencia surgió a causa de una investigación del portal Vistazo, en alianza con Código Vidrio, que reconstruyó, con base en reportes de inteligencia, registros de seguridad y fuentes oficiales, las 72 horas de Gustavo Petro en territorio ecuatoriano.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue que luego de aterrizar en el aeropuerto Eloy Alfaro, una caravana recorrió cerca de 13 kilómetros hasta la urbanización Marina Blue, en el sector de Santa Marianita, donde el presidente Petro llegó hacia las 4:20 p. m. y permaneció durante toda su estadía. Se reportó que no hubo salidas oficiales de Petro durante esos tres días.

La residencia operó bajo un esquema de acceso restringido, con un dispositivo de seguridad en dos niveles, que estaba compuesto por una cápsula interna de agentes colombianos y un anillo externo a cargo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

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Frente a esa investigación del medio ecuatoriano, se habló de un flujo permanente de vehículos con vidrios polarizados que ingresaban y salían de la vivienda, dificultando la identificación de sus ocupantes. Además, se registró el ingreso reiterado de un Jeep Jetour modelo 2025 con alimentos y bebidas.

Además, reportes de vigilancia señalan que dentro del inmueble se escuchó música en varias ocasiones y que el mandatario “no salió de la casa, pero recibió invitados”.

En varios escenarios, el presidente Gustavo Petro ha negado que en esa visita que hizo a Manta tuviera contacto o una reunión con alias Fito.