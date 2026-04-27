Iván Cepeda (36%), Abelardo de la Espriella (21%) y Paloma Valencia (13%) lideran intención de voto a la Presidencia

Este lunes 27 de abril se conoció la encuesta de la firma GAD3 que se elaboró para Noticias RCN y es la actualización de la medición que se hizo en el mes de marzo.

La firma española entregó los resultados y allí se evidencia que Iván Cepeda (36), Abelardo de la Espriella (21%), y Paloma Valencia (13%), lideran la intención de voto para las elecciones del 31 de mayo.

El candidato del Pacto Histórico se mantiene en la cabeza y creció un punto, según esta nueva medición. De la Espriella se mantiene y Valencia pierde 3 puntos.

En el cuarto lugar aparece la exalcaldesa Claudia López (3%) y en el quinto lugar está Sergio Fajardo (2%). Los resultados ratifican que la pelea en primera vuelta será entre Cepeda, Abelardo y Paloma ya que los denominados candidatos de centro están bastante rezagados.

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A la pregunta: De los siguientes candidatos a vicepresidente, ¿cuál de ellos preferiría? El resultado pone en primer lugar a Aida Quilcué (32%), José Manuel Restrepo (19%) y Juan Daniel Oviedo (15%).

Así mismo se presentaron los resultados de las mediciones con diferentes escenarios para la segunda vuelta que se haría el 21 de junio. La primera consulta se hizo con Iván Cepeda (46%) y Abelardo de la Espriella (35%).

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En el siguiente escenario la consulta se hizo sobre el candidato del Pacto Histórico y la aspirante del Centro Democrático. Allí el resultado e Iván Cepeda (44%) y Paloma Valencia (37%).

En caso de que la segunda vuelta fuera entre candidatos de la derecha, Abelardo de la Espriella (28%) y Paloma Valencia (23%).