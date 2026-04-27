Ministro de Defensa dice que atentado que dejó 21 muertos es una muestra de “debilidad” de los grupos armados: “Ataques cobardes”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló de los más recientes ataques terroristas que se han registrado en el país, especialmente el que dejó 21 personas muertas y más de 56 heridas en Cajibío, Cauca.

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En diálogo con la emisora Blu Radio, el funcionario calificó lo ocurrido como “ataques cobardes” que van dirigidos contra la población civil. “El saldo es muy trágico en términos de pérdida de vidas humanas”, expresó.

Sánchez fue claro al advertir que se tratan de crímenes de guerra y de lesa humanidad, que fueron milimétricamente planeados. “Sabían exactamente antes de activar el explosivo que iban a matar a civiles”, apuntó.

En medio de la conversación, el jefe de la cartera de Defensa desató polémica al advertir que los recientes hechos de violencia son en verdad una evidencia de la “debilidad” que tienen hoy en día las organizaciones criminales.

Así quedó la zona en la que ocurrió el terrible atentado. Foto: Suministrada

“El terrorismo, cuando se emplea de esa manera, atacando civiles, es porque la presión es tan fuerte que la única opción es atacar a los más indefensos. (...) Eso no es una muestra de fortaleza, es una muestra de debilidad”, comentó.

Este tipo de ataques, de acuerdo con el ministro, dejan al descubierto que estas estructuras criminales no tienen la suficiente capacidad militar y, por lo mismo, atacan es la comunidad.

Uno de los aspectos más cuestionados es la capacidad de la Fuerza Pública para contrarrestar a estos grupos armados. Frente a esto, Sánchez destacó que hay fuerzas de despliegue rápidas para combatir este tipo de hechos.

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“Tuvimos varias alertas y todo el despliegue de la Fuerza Pública fue enfocado a ello. (...) Muchos atentados hemos evitado, pero este no se logró impedir”, expresó.

Además, aprovechó para hacerles un llamado a los ciudadanos para que colaboren con las autoridades y se logre enfrentar, de manera unida, a los responsables de sembrar terror y zozobra en distintas zonas del país.

“¿Alguien se dio cuenta de que colocaron esa carga explosiva? Aquí la invitación es a que la gente nos ayude”, dijo.

Atentado terrorista en Cajibío, en medio de escalada violenta. Foto: Redes sociales.

Por el momento, las investigaciones se están adelantando para esclarecer en su totalidad lo ocurrido en este terrible atentado y dar con la captura de los responsables.