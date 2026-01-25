Política

Gustavo Petro se refirió al estudio de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional; habló de “oligopolios” y revivió la idea de una constituyente

El mandatario destacó el recaudo que se logró tras su decisión, la cual está a la espera de una resolución final por parte del alto tribunal.

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 11:14 p. m.
Gustavo Petro ha defendido el decreto de emergencia económica.
Gustavo Petro ha defendido el decreto de emergencia económica. Foto: Cortesía Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro calentó la discusión del estudio que se encuentra adelantando la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica decretado recientemente y que habría recaudado más de 800.000 millones de pesos.

Según Petro, los más ricos del país fueron quienes tuvieron que entregar este recaudo, a pesar de que se aplicó a compras comunes de los colombianos como licores y compras en línea.

“Caramba, no hay aún definición de la Corte Constitucional, pero aún así los oligopolios del capital tuvieron que sacar 800.000 millones de pesos para ayudar a la sociedad colombiana; no es nada comparado a los dividendos y utilidades conseguidos, a partir del trabajo, sino de subsidios del Estado a los más ricos, prohibidos por la constitución de Colombia”, aseguró Petro.

El mandatario reconoció que le gustaría recaudar más dinero, aunque considera que se trata de una “devolución en dinero del trabajo común y productivo de los colombianos”.

“Las utilidades de las más grandes formas de acumulación de capital en Colombia se hacen o con las mafias, o con los recursos del mismo pueblo a través de intermediarios privados financieros que manejan los recursos públicos”, criticó Petro que es lo que quisiera cambiar.

Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, se declaró impedido para estudiar la emergencia económica

Petro volvió a arremeter contra los más ricos del país, aunque incluyó a gran parte de la población solo por la zona en la que viven. “Son una clase parasitaria de un Estado que los mantiene, una especie de socialismo de club privado y jet set de Chapinero alto y del Poblado. Negocios defendidos a punta de corrupción de funcionarios y congresistas, o directamente con apoyos de la mafia, que es genocida en Colombia”, agregó el mandatario.

Petro se refirió a la corrupción y a los negocios que se hacen entre particulares con el dinero de los colombianos. Y considera que eso es “acabar con el poder constituyente”.

El presidente, Gustavo Petro, el 9 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, el 9 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Por eso, el mandatario volvió a insistir en su idea de una constituyente. “La corrupción y los negocios particulares con el dinero del pueblo se acaba es con el poder constituyente del pueblo que redacte las normas de garantía inmediata de los derechos fundamentales creados por la constitución de 1991, pero sin la trampa muy santanderista y poco bolivariana, de poner la palabra ‘progresivamente’ que se tradujo inmediatamente en el diccionario neoliberal a ‘marginal’, y en la realidad es que nunca se garantizan los derechos fundamentales del pueblo de Colombia”, dijo Petro.

El mandatario volvió a hablar de Simón Bolívar diciendo que se robaron sus ideas, pero que también se estarían “robando” la Constitución de 1991 que para él “es un pacto histórico de paz”.

“Ante los ladrones hay un pueblo que puede tener el poder constituyente y rehacer la nación martirizada para que sea reino de la vida y la belleza y el amor y corazón del mundo vital”, señaló el mandatario.

