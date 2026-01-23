Nación

Dos magistrados de la Corte Constitucional pidieron suspender decretos de la emergencia económica de Petro

La Corte Constitucional adelanta un estudio de control automático sobre la emergencia decretada por el presidente Gustavo Petro.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 11:44 p. m.
Los magistrados Juan Carlos Cortés y Carlos Camargo de la Corte Constitucional.
Los magistrados Juan Carlos Cortés y Carlos Camargo de la Corte Constitucional. Foto: Semana

La revisión del decreto de emergencia económica que firmó el presidente Gustavo Petro se empieza a mover en la Corte Constitucional con el concepto que Carlos Camargo, el magistrado ponente de este caso, le envió a sus compañeros de la Sala Plena pidiendo suspender los efectos de la declaratoria con el argumento de que estaría causando un daño irreparable por las cargas tributarias que contiene.

Su ponencia se conoce una semana después de que la Sala Plena, por reparto, le designara la revisión del decreto de emergencia económica, uno de los principales retos que ha asumido desde que fue elegido por el Senado como magistrado de la Corte Constitucional.

Camargo plasmó su postura luego de que solicitó una serie de pruebas para estudiar la emergencia, como el decreto que nombró en encargo a Irene Vélez como MinAmbiente, para verificar que todos los ministros firmaron el decreto, y el concepto de expertos de economía para el fondo de dicho acto, entre otras evidencias.

jorge enrique ibáñez najarPresidente de la Corte Constitucional
jorge enrique ibáñez najarPresidente de la Corte Constitucional Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Al mismo tiempo, el magistrado Juan Carlos Cortés también radicó una ponencia pidiendo que se tumben apartes de los decretos que salen a partir de las medidas del ejecutivo para atender la declaratoria, entre ellas, las disposiciones tributarias.

El concepto de Camargo llegó en medio del impedimento que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, argumentando que dio varias entrevistas en medios de comunicación dando su opinión sobre el decreto que ahora está en control automático de constitucionalidad.

Ibáñez aclaró que “en tales entrevistas —si se observan de manera completa e integral— no avancé ninguna opinión o concepto sobre la decisión a adoptar en estos casos en particular, sino una presentación estrictamente académica sobre las distintas posibilidades de actuación y de decisión que le correspondería adoptar en derecho a la Corte Constitucional”.

Ibáñez, Camargo y Cortés tienen algo en particular y es que los tres han solicitado la suspensión del decreto de emergencia económica, pero la Sala Plena será la encargada de definir esas peticiones sobre el decreto que expidió el gobierno Petro por la presión que existiría en la actualidad sobre las finanzas públicas de Colombia.

