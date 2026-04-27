Carlos Carrillo no se presentó a conciliación con Angie Rodríguez por denuncia de injuria en su contra

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no se presentó a la conciliación programada por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la denuncia por injuria que Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, interpuso en su contra.

Este medio conoció que la conciliación estaba programada para las 8:30 de la mañana de este lunes, 27 de abril.

Rodríguez, quien denunció en SEMANA una presunta red criminal en el Gobierno nacional que incluye a Carrillo, sí asistió a la cita.

Tras no presentarse a la conciliación, el proceso judicial por la denuncia de Rodríguez seguirá su curso en la Fiscalía.

Se trata de una de las denuncias que presentó la gerente del Fondo de Adaptación, a la cual se suma una en la que señala al director de la UNGRD por violencia política y de género.

Allí incluye unos supuestos chats de Carrillo con un presunto espía dentro de la entidad, a quien el funcionario supuestamente le dice que a Rodríguez la va a “joder por bocona”.

Exclusivo: Angie Rodríguez prepara un paquete de pruebas para su cita este lunes con Gustavo Petro

Este lunes, Rodríguez también fue citada a la Casa de Nariño, con el fin de sostener una conversación privada con el presidente Gustavo Petro, quien la mandó a llamar luego de sus revelaciones.

De parte de la aún funcionaria del Gobierno, se solicitó el acompañamiento de una persona neutral en la reunión con el fin de brindar garantías a ambas partes. Esta persona funcionará como testigo imparcial. Por el momento, Rodríguez propuso a uno de sus abogados como posible opción.

Lo cierto es que la gerente del Fondo de Adaptación llevará un paquete de pruebas que muestran las artimañas que llevaron a su salida del Dapre, entre ellas rumores de presuntos nexos con paramilitares, con redes de tráfico de fentanilo y control del puerto de Buenaventura.