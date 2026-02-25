Roy Barreras marca una diferencia con Iván Cepeda: “Yo no necesito una constituyente para cambiar a Colombia”

El candidato presidencial Roy Barreras afirmó que no considera necesaria una asamblea constituyente para implementar cambios en el país, marcando una diferencia frente a la postura del también candidato Iván Cepeda.

En el mensaje, Barreras sostuvo que varias acciones en materia social, económica y de infraestructura pueden ejecutarse dentro del marco institucional vigente. “Yo no necesito una constituyente para cambiar a Colombia”, afirmó el candidato.

Barreras explicó que medidas como “reconstruir el sistema de salud, aliviar a los damnificados de la tragedia invernal de Córdoba, sacar el agua de la inundación, para nada de eso se necesita una constituyente”.

Y siguió: “Para darle subsidio de vivienda a las madres comunitarias o asegurar el seguro educativo de los hijos de madres solteras como la mía, para resolver los temas de trabajo, de empleo, para hacer 140 kilómetros de vías terciarias en la serranía del Perijá, para que los campesinos puedan sacar y los indígenas sus productos, para poder garantizar el precio de cosecha del cacao, para poder hacer una procesadora que nos permita no solamente vender las pepas de cacao sino la chocolatería, la confitería, la farmacéutica, la manteca de cacao, para proteger a los cacaoteros que no solamente tienen ahí una posibilidad de sustitución de cultivos, sino de crecimiento agropecuario; que tienen riesgos porque las mezclas, para poner apenas un ejemplo, ahora de aceite de palma en lugar de la manteca de cacao terminan afectando el precio de los campesinos cacaoteros; y el cacao es el mejor del mundo, el colombiano, pero es además la más eficaz vía de sustitución de cultivos”.

El candidato también señaló que abrir el debate sobre una constituyente podría generar efectos en la estabilidad institucional.

“Hay que conocer el estado colombiano, la región y el territorio para resolver esos problemas; yo no necesito una constituyente, pero en cambio abrir ese debate puede significar una inestabilidad que me parece que no es lo que Colombia merece”, expresó.

Así mismo, Barreras se refirió al contexto político actual y a la posibilidad de divisiones sociales. “Ahora tenemos el problema, el riesgo de la polarización, del extremismo, de la fractura social, de la división; pareciera que estuviéramos condenados —eso dicen las encuestas— a que no tenemos otro destino que dividir el país irremediablemente; no es cierto: el 8 de marzo la inmensa mayoría de los colombianos van a acompañarnos en la tarea de unir a Colombia y de ofrecerle a la familia colombiana un futuro positivo”, concluyó.