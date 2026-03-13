Mauricio Lizcano “desinvitó” a Roy Barreras a su campaña tras sumar a Luis Carlos Reyes, quien testificará en contra del candidato

El candidato presidencial Mauricio Lizcano presentó al exministro de Comercio y exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes como su fórmula vicepresidencial. En una rueda de prensa en la que hizo el anuncio, aclaró que ya no recibiría a Roy Barreras en su campaña, a pesar de que en los últimos días lo había invitado a él y a Claudia López a unirse a su aspiración tras los bajos resultados que tuvieron en las consultas interpartidistas.

Por su parte, Reyes contó que este lunes tendrá que acudir al Consejo de Estado para testificar en contra de Barreras por la denuncia interpuesta en su contra por supuesto tráfico de influencias en la Dian que denunció el exdirector de esa entidad.

“Eso hace muy claro, entiendo, que está completamente desinvitado, no solo Roy, sino los Roy de este país”, agregó Reyes.

Según dijo Lizcano, tras escuchar esos hechos, el candidato del Frente por la Vida no cabría en ese proceso. “Toca desinvitar a Roy porque ya no puede ser parte de este proyecto”, señaló.