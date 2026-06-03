Política

Mauricio Lizcano anuncia que no apoyará ni a Cepeda ni a De la Espriella: “Ni con el uno ni con el otro”

El excandidato presidencial anunció su posición de cara a la segunda vuelta presidencial.

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Redacción Semana
3 de junio de 2026 a las 9:52 a. m.
Mauricio Lizcano no apoyará al candidato Iván Cepeda, tampoco a Abelardo de la Espriella.
Mauricio Lizcano no apoyará al candidato Iván Cepeda, tampoco a Abelardo de la Espriella. Foto: Samantha Chavéz

Luego de tres días de la primera vuelta, Mauricio Lizcano, quien participó de la contienda electoral, anunció que no respaldará a ninguno de los candidatos que pasó a la segunda vuelta, ni a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda. “Ni con el uno ni con el otro”, anunció.

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