Luego de tres días de la primera vuelta, Mauricio Lizcano, quien participó de la contienda electoral, anunció que no respaldará a ninguno de los candidatos que pasó a la segunda vuelta, ni a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda. “Ni con el uno ni con el otro”, anunció.
Mauricio Lizcano anunció que no apoyará ni a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda, aunque dijo que le hará veeduría ciudadana al ganador. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Q9F0QgBKkD— Revista Semana (@RevistaSemana) June 3, 2026
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