Comisión de Acusación deberá resolver incidente de desacato contra el presidente Petro por comentarios sobre “fraude electoral”

El pasado 10 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente Gustavo Petro que se abstuviera de emitir afirmaciones sin pruebas sobre un “fraude electoral” en medio de los comicios que se realizan en el primer semestre de este año.

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Sin embargo, dos meses después, lo ordenado por el Tribunal no tuvo eco en el jefe de Estado, quien el pasado domingo 31 de mayo, tras la primera vuelta presidencial, volvió a hablar de un fraude electoral, asegurando que no iba a reconocer los resultados.

Por esto, el accionante, el abogado Ramiro Bejarano, le pidió al despacho del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano que tomara las respectivas medidas, por lo que considera un claro desacato del primer mandatario al fallo.

“¿Voy a renunciar? Obvio que no”: el presidente Gustavo Petro afirmó que no será el jefe de una campaña presidencial, pero advirtió que “la vida en Colombia está en peligro”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/s1mm7jTzf8 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 3, 2026

El Tribunal Administrativo aseguró que carece de la competencia para emitir una decisión de fondo frente a este desacato y le remitió el caso a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que tome las respectivas medidas.

En las últimas horas, el jefe de Estado ha continuado con su discurso, asegurando que se presentaron varias irregularidades al momento del conteo de los votos el pasado domingo.

El abogado Ramiro Bejarano señaló que en estos últimos días, el presidente Petro ha ignorado por completo la medida cautelar y ha seguido realizando publicaciones en su cuenta de X sobre la narrativa de fraude.

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“Por lo anterior, y ante las graves manifestaciones del señor Presidente doctor Gustavo Petro Urrego, quien continúa sin cumplir la medida cautelar decretada por el despacho, solicito de manera respetuosa se tengan como pruebas las manifestaciones públicas del señor Presidente que señalé en este escrito y se impongan las sanciones por desacato”, enfatizó el jurista.

La narrativa del fraude

En varios mensajes, de cara a la primera vuelta presidencial, el jefe de Estado ha cuestionado la idoneidad de la empresa encargada de realizar el conteo de los votos para la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Iván Cepeda confirma que, hasta ahora, no han encontrado evidencia de irregularidades en el marco de las votaciones. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kSkiIsZXYb — Revista Semana (@RevistaSemana) June 1, 2026

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software del conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800 mil cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado” (sic), trinó en la noche del domingo 31 de mayo.

Este discurso fue tomado, en un primer momento, por el candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, que cuestionaron los resultados que dejaron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella.

Iván Cepeda no tiene evidencia de irregularidades en elecciones, pero no reconoce preconteo

Sin embargo, pocas horas después en una rueda de prensa, Iván Cepeda aseguró que no contaban con la evidencia.

“Nuestro dispositivo de control de resultados ha estado trabajando intensamente en esta noche. Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias. Hasta ahora, no hemos encontrado evidencia sobre hechos de una profundidad que merezca un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, señaló el candidato presidencial.

Este es el fallo completo