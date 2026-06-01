Gustavo Petro desafió a sus críticos por no aceptar los resultados del preconteo y tomó decisión en su cuenta de X

Pese a que las diferentes autoridades electorales del país destacaron la efectividad y transparencia en el preconteo de votos de la Registraduría sobre la primera vuelta presidencial, el presidente de la República, Gustavo Petro, desafió a sus críticos.

Cuestionamientos que se enfocaron, luego de que el jefe de Estado, por medio de su cuenta personal de X, notificó al país que no aceptaba los resultados el preconteo en el que ganó el candidato Abelardo de la Espriella con 10.361.499.

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Postura que generó una ola de críticas, como el caso de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal: “Petro, usted es pasado. Lo derrotamos hoy, lo volveremos a derrotar en segunda vuelta”.

“Un Tribunal de la República ya le advirtió en abril que sus mensajes sin evidencia sobre fraude electoral ‘afectan el derecho colectivo al servicio público electoral. No juegue más con el país’”, afirmó la senadora.

También hizo lo propio la candidata presidencial Paloma Valencia: “El Presidente de la República no puede desconocer el sistema electoral, solo por sus enemistades personales con una empresa. Es una afrenta a la democracia y una preocupante ruta para desconocer su derrota en segunda vuelta”.

A su turno también lanzó una fuerte pulla a Petro el senador electo del Centro Democrático Andrés Forero: “¡Qué peligro este señor! No le bastó hacerle campaña ilegalmente a su candidato y ahora de forma anti-democrática y autoritaria desconoce los resultados electorales porque no lo favorecieron. ¡Hay que derrotar a Cepeda para salvar la democracia y la libertad en Colombia!”.

Y pese a esas agudas críticas en contra del mandatario colombiano, Petro tomó la decisión de fijar por varias horas el polémico mensaje en su cuenta personal de X, pese a que el mismo candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda afirmó este lunes 1 de junio que por ahora no han detectado irregularidades en los resultados del preconteo.

Pantallazo cuenta personal de X del presidente Gustavo Petro. Foto: Pantallazo cuenta personal de X del presidente Gustavo Petro.

“Nuestro dispositivo de control de resultados ha estado trabajando intensamente en esta noche. Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias. Hasta ahora, no hemos encontrado evidencia sobre hechos de una profundidad que merezca un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, expresó Iván Cepeda.

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Iván Cepeda confirma que, hasta ahora, no han encontrado evidencia de irregularidades en el marco de las votaciones. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kSkiIsZXYb — Revista Semana (@RevistaSemana) June 1, 2026

Y finalmente agregó: “Estamos hablando casi de diez millones de personas que han refrendado su apoyo a nuestro programa, a nuestro gobierno y al programa de mi candidatura. Un altísimo porcentaje de la población colombiana está con nosotros”.