Advierten en vivo lo que haría Petro si Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta: “Se está alistando”

Tras la jornada electoral de este domingo, Colombia se prepara para la segunda vuelta presidencial y para la contienda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Ambos tienen posibilidades de llegar a la Casa de Nariño, pero el resultado dependerá, en buena medida, de las estrategias que desarrollen sus campañas durante las próximas tres semanas, decisivas para conquistar nuevos votos de cara al 21 de junio.

Germán Rodríguez, senador electo por el partido Salvación Nacional, habló en El Debate de SEMANA sobre los resultados de las elecciones y, entre otros temas, advirtió lo que, a su juicio, haría el presidente Gustavo Petro si su candidato, Iván Cepeda, no resulta elegido.

El ahora congresista cuestionó el pronunciamiento que tuvo el jefe de Estado, quien aseguró que no reconocía los resultados del preconteo. Sin embargo, Rodríguez sostuvo que esa posición no es casual, sino que respondería a una estrategia política.

Elecciones 2026: ¿Esperar el escrutinio? Victoria de Abelardo de la Espriella y no reconocimiento de Iván Cepeda y Gustavo Petro desata tormenta política

“Para mí él se está alistando para cuando pierda las elecciones. Ellos nunca pensaron que les íbamos a ganar por goleada, me refiero al Pacto Histórico”, comentó.

El militante de Salvación Nacional recordó que el mandatario ha llegado a cargos de elección popular a través del mismo sistema electoral que hoy cuestiona y consideró que las críticas obedecen a una eventual derrota.

En ese sentido, advirtió lo que, de acuerdo con él, haría en caso de que De la Espriella gane la segunda vuelta. “Está alistando nuevamente a la primera línea y a las mingas indígenas”, manifestó.

“Se está alistando para la destrucción del país, eso está más que claro y es evidente”, agregó.

Asimismo, cuestionó que ahora se hable de ataques contra el Gobierno y su candidato, cuando, desde su perspectiva, la oposición ha sido objeto de señalamientos durante los últimos años en el poder.

“¿Cuál será el nivel de desespero del señor candidato Iván Cepeda que ahorita nos prohíbe usar la camiseta de la Selección Colombia?"

Además, habló de un supuesto doble rasero y recordó que, cuando Nicolás Maduro fue cuestionado por el resultado electoral en Venezuela, el Gobierno colombiano guardó silencio, mientras que ahora la reacción es distinta porque el candidato oficialista va perdiendo.

“Al Gobierno de Gustavo Petro la parte electoral les sirve y les conviene cuando ganan, pero cuando se demuestra que el pueblo ya no está con ustedes, ahí sí se van en contra”, complementó.

Por su parte, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, apuntó que Iván Cepeda pondría en peligro la democracia que hay en el país y, por lo mismo, afirmó que hay que evitar que gane los comicios.

Además, también cuestionó que el candidato del petrismo esté criticando el uso de la camiseta de la Selección Colombia para salir a votar. “Dejó ver sus funciones totalitarias al prácticamente pretender normar cómo podemos o no vestirnos los colombianos”, dijo.

“Ese es el país al que nos quiere llevar y con el que yo no estoy de acuerdo. (…) Siento que lo que representa Cepeda es la destrucción de la democracia, de las instituciones y de la libertad en Colombia”, añadió.