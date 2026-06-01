Claudia Sheinbaum, presidenta de México, le pide a Gustavo Petro “respetar la voluntad popular”

Durante una alocución, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre las elecciones en Colombia y pidió analizar las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre la legalidad del proceso, pero pidiéndole a su homólogo “respetar la voluntad popular”.

“Ni pruebas ni indicios”: procurador Eljach, tras denuncias de Petro sobre supuesto fraude electoral

“Es importante lo que está diciendo el presidente Petro. De que no fue una contienda limpia. Entonces es importante escucharlo, analizarlo. Pero, respetar siempre la voluntad popular”, aseguró la mandataria mexicana durante sus populares discursos de ‘Las Mañaneras’ que se dan de lunes a viernes.

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