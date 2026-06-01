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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, le pide a Gustavo Petro “respetar la voluntad popular”

La mandataria mexicana se refirió a los resultados en la primera vuelta presidencial del domingo.

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Redacción Mundo
1 de junio de 2026 a las 1:47 p. m.
Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Claudia Sheinbaum.
Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Presidencia/AFP

Durante una alocución, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre las elecciones en Colombia y pidió analizar las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre la legalidad del proceso, pero pidiéndole a su homólogo “respetar la voluntad popular”.

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“Es importante lo que está diciendo el presidente Petro. De que no fue una contienda limpia. Entonces es importante escucharlo, analizarlo. Pero, respetar siempre la voluntad popular”, aseguró la mandataria mexicana durante sus populares discursos de ‘Las Mañaneras’ que se dan de lunes a viernes.

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