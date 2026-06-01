Israel recupera el castillo de Beaufort, una fortaleza clave en el sur de Líbano

El ejército israelí tomó el castillo de Beaufort, una fortaleza de la época de las cruzadas ubicada en el sur de Líbano que durante siglos resistió invasiones y conflictos. Con esta operación, Israel recuperó un enclave estratégico que ya había ocupado durante casi dos décadas antes de retirarse en el año 2000.

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Las fuerzas israelíes utilizaron Beaufort, también conocido como Qalaat al Shakif, como una de sus principales bases durante su anterior presencia militar en el sur libanés. Ahora, en medio de su avance más allá del río Litani, la fortaleza vuelve a ocupar un lugar central tanto en el plano militar como en el patrimonial.

La fortaleza, que el rey de Jerusalén mandó construir alrededor de 1137, constituye “uno de los ejemplos mejor conservados de castillos medievales en Oriente Próximo”, según la Unesco.

Sin embargo, el organismo de la ONU ha advertido sobre los riesgos que enfrentan los monumentos históricos del sur de Líbano a medida que se intensifican los enfrentamientos.

Ubicado sobre una cresta elevada con vistas al sur de Líbano, el norte de Israel y los Altos del Golán ocupados por Israel, este castillo ha desempeñado un papel estratégico durante casi nueve siglos. Diferentes ejércitos lo conquistaron, perdieron y recuperaron en distintas etapas de la historia.

Durante las cruzadas, fuerzas cristianas y musulmanas se disputaron repetidamente el control de la fortaleza. Siglos después, su proximidad a la frontera israelí, situada a unos cinco kilómetros, volvió a convertirla en un objetivo militar de primer orden.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró el domingo que la captura de Beaufort representó “un giro decisivo” en la ofensiva y prometió profundizar las operaciones en territorio libanés.

Sus declaraciones llegaron pocos días después de que el ejército israelí emitiera una amplia orden de evacuación para las zonas ubicadas al sur del río Zahrani, al norte del Litani y a unos 40 kilómetros de la frontera.

“Esta es la primera vez que Israel conquista Beaufort desde la retirada de 2.000”, declaró a AFP Orna Mizrahi, investigadora del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

Desde la fortaleza es posible observar gran parte del territorio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante las amenazas que enfrentaban las comunidades del norte de Israel, “había mucha presión sobre el gobierno, sobre el gabinete, para que tomara medidas más contundentes”, afirmó. “Creo que esta es una de las principales motivaciones (…) para llevar a cabo una acción militar más profunda en Líbano”, agregó.

La fortaleza también desempeñó un papel relevante durante la guerra civil libanesa entre 1975 y 1990. Combatientes de la Organización para la Liberación de Palestina utilizaron el castillo como puesto de observación en sus enfrentamientos con Israel.

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Posteriormente, Israel tomó Beaufort durante la invasión de Líbano de 1982 tras una prolongada batalla contra combatientes palestinos que se ocultaban en la red de túneles subterráneos del complejo. Los intensos bombardeos dañaron parte de la estructura.

Más allá de su valor histórico y patrimonial, la fortaleza conserva una importancia militar considerable debido a su capacidad para controlar y observar movimientos en una amplia zona fronteriza.

*Con información de AFP.