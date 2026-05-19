Alto funcionario de Israel dice que fiscal de la CPI buscó emitir una orden de arresto en su contra

El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó este martes que el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de detención en su contra y acusó a la Autoridad Palestina de impulsar la medida.

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“Anoche me informaron de que el fiscal penal del tribunal antisemita de La Haya ha presentado una solicitud de orden de detención internacional contra mí”, declaró Smotrich durante una conferencia de prensa transmitida en su cuenta de X.

“Como Estado soberano e independiente, no aceptamos dictados hipócritas de organismos sesgados que una y otra vez se posicionan en contra del Estado de Israel”, añadió el líder del partido Sionismo Religioso, sin revelar los cargos por los que supuestamente se pidió su arresto.

Horas después de sus declaraciones, Smotrich ordenó avanzar con la demolición de la localidad beduina de Jan al Ahmar, al este de Jerusalén.

Bezalel Smotrich, ministro de finanzas de Israel. Foto: Getty Images

El ministro aseguró que la supuesta solicitud de arresto forma parte de los esfuerzos de la Autoridad Palestina para que el tribunal actúe contra dirigentes israelíes por las acciones en los Territorios Palestinos Ocupados.

Aunque no detalló los posibles cargos en su contra, Smotrich defendió su papel en la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania. “Hemos levantado más de cien nuevos asentamientos”, afirmó el ministro, en referencia a proyectos considerados ilegales bajo el Derecho Internacional, según recogió el diario The Times of Israel.

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Por su parte, la Fiscalía de la CPI indicó que su oficina “no puede comentar las especulaciones de los medios de comunicación ni preguntas relacionadas con ninguna supuesta solicitud de orden de detención”.

La corte con sede en La Haya emitió en noviembre de 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza tras el ataque de Hamás.

Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: Pacific Press/LightRocket via Ge

Smotrich calificó las medidas contra él, Netanyahu y Gallant como “una declaración de guerra” y amenazó con represalias contra comunidades palestinas beduinas en Cisjordania ocupada.

La oenegé israelí Paz Ahora criticó las declaraciones del ministro y aseguró que busca vengarse de La Haya y de la comunidad internacional “a expensas de las comunidades más vulnerables”.

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El director ejecutivo de la organización, Lior Amihai, afirmó a AFP que durante el actual gobierno israelí se aprobó por primera vez el proyecto E1, destinado a facilitar la expansión de colonias cerca de Jerusalén.

“Van a avanzar con planes para anexar toda la región”, advirtió.

*Con información de AFP y EuropaPress.