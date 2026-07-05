Crece la cifra de muertos en Venezuela tras potentes terremotos: este es el balance más reciente

El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a más de 3.300 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 3.342 los muertos y 16.740 los heridos como resultado los seísmos de 7.5 y 7.2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, 190 de ellos hundidos.

Las víctimas incluyen, además, 17.345 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.585 toneladas de alimentos.

En este momento, hay desplegados más de 4.088 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que han seguido 995 réplicas, de acuerdo a las informaciones del Gobierno.

Voluntarios y residentes observan cómo una excavadora retira escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026 Foto: AFP

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Terremoto en Venezuela: Colombia despliega hospital de campaña para atender a los damnificados

En respuesta a la emergencia provocada por el reciente sismo en Venezuela, el Gobierno de Colombia puso en marcha una nueva operación de asistencia humanitaria, liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y coordinada con el Ministerio de Salud y Protección Social.

Esta iniciativa busca ampliar la capacidad de atención sanitaria para las comunidades que resultaron afectadas por la tragedia.

Como parte de esta estrategia, se realizará el traslado de un hospital móvil perteneciente a la Fundación Hospital San Rafael, el cual será instalado en la ciudad de Caracas.

Esta infraestructura temporal permanecerá en funcionamiento durante dos meses y medio y tendrá la capacidad de brindar atención médica a cerca de 150 personas cada día.

El funcionamiento del centro asistencial estará a cargo de un equipo conformado por 35 especialistas del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, reconocido como el único grupo nacional de respuesta médica en emergencias con certificación internacional otorgada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que garantiza el cumplimiento de estándares para misiones humanitarias fuera del país.

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Las instalaciones ofrecerán una atención integral que incluye servicios de urgencias, estabilización de pacientes, consulta de medicina general, pediatría, ginecología, ecografías obstétricas, laboratorio clínico, apoyo en salud mental, suministro de medicamentos y coordinación para la remisión y traslado de pacientes cuando sea necesario.

Esta operación cuenta, además, con el respaldo de ECHO – Unión Europea y de la organización humanitaria Americares.

*Con información de Europa Press.