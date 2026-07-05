Presidente aliado de Putin habló sobre el regreso de Nicolás Maduro a Venezuela y envió un mensaje a Delcy Rodríguez

Con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia, el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, hizo llegar un mensaje de felicitación a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así lo dio a conocer el servicio de prensa del mandatario bielorruso mediante una comunicación difundida por BelTA.

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El mandatario destacó que, en la actualidad, la población venezolana afronta una modalidad de agresión inédita y completamente carente de justificación, también subrayó que esta situación representa un desafío sin precedentes para el país.

“Sin embargo, los trágicos sucesos de enero no doblegaron el espíritu del pueblo venezolano y demostraron el precio que se paga por defender la soberanía y el derecho del país a determinar su propio destino”, dijo Lukashenko.

Nicolás Maduro y Alexander Lukashenko Foto: AFP

“Agradecemos los constantes esfuerzos del gobierno que usted encabeza para preservar la paz, mantener el orden constitucional y asegurar el pronto regreso a su patria del presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores”, dijo el presidente de Bielorrusia.

El mandatario expresó su confianza en que Venezuela, guiada por el liderazgo de Delcy Rodríguez, continuará protegiendo con determinación los intereses de la nación y permanecerá comprometida con los principios de libertad y justicia.

“A pesar de la turbulencia en el ámbito internacional, las relaciones bielorrusas-venezolanas demuestran resiliencia ideológica y un compromiso con el fortalecimiento de la cooperación estratégica en numerosos ámbitos de interés mutuo”, dice el mensaje difundido por BelTA.

El presidente ruso Vladimir Putin, derecha, y el bielorruso Alexander Lukashenko se estrechan la mano durante su encuentro en Sochi, Rusia, viernes 15 de setiembre de 2023. (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP) Foto: AP

Aleksandr Lukashenko deseó a Delcy Rodríguez buena salud, energía inagotable y un éxito significativo en sus responsabilidades como Estado, y extendió sus deseos de unidad y prosperidad al pueblo venezolano.

Cabe recordar que las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela demandaron recientemente a Maduro en un tribunal de Estados Unidos, acusándolo de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal.

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La demanda de 44 páginas, presentada el martes, afirma que Maduro ordenó a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) ejecutar a los hombres entre 2017 y 2020.

La querella indica que las víctimas son parte de miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FAES, que se disolvieron en 2021 tras denuncias de abusos, incluso por parte de Naciones Unidas.

Metropolitan detention center, cárcel donde se encuentra Nicolás Maduro Foto: AP/AFP

Maduro está en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por cargos penales de narcotráfico, después de que el ejército estadounidense lo derrocara en una operación en Venezuela en enero.