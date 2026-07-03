Julio Correal tiró pulla a Karol G por tema político y reaccionó a viejo video de Maduro: “Se aman”

Karol G ha quedado en el centro de una fuerte polémica social y política en los últimos días, precisamente por la carta que le envió a Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia.

Hijo de María Fernanda Cabal respondió a Karol G por mensaje a Abelardo De La Espriella y la cuestionó: “Guardó silencio”

La paisa no dudó en referirse a lo que esperaba de él como mandatario, mencionando que su interés era ver resultados que favorezcan a millones de personas en el país, teniendo en cuenta algunos detalles que se han conocido de la derecha colombiana.

Ante estas declaraciones, algunos famosos reaccionaron y reprocharon a la reguetonera por guardar silencio durante el gobierno Petro. Varios mencionaron la inclinación política de la celebridad, tomando esto como base para criticarle detalles.

Uno de los que tomó palabra fue Julio Correal, quien se ha caracterizado por su toque directo. El locutor no dudó en tirar pullas a la famosa, mencionándole su interés político por la izquierda.

Recientemente, el famoso citó un post de una persona, donde se revivía el video de Nicolás Maduro asegurando que Karol G le había compuesto una canción para su campaña presidencial. Este contenido, de 2024, dio bastante de qué hablar, llevando a numerosas críticas hacia la ‘Bichota’.

“Karol G me mandó una canción para la campaña. La vamos a lanzar en estos días y ya ensayé el baile, porque aquí me conocen como ‘el gallo pinto’, pero en el exterior me están diciendo ‘Nicol G’, no sé por qué”, comentó el venezolano.

“Después de los conciertos que se llevaron a cabo en El Monumental, internacionalmente me llaman ‘Nicol G’. Por Karol G ahora me llamo ‘Nicol G’, mejor conocido como ‘Nicol G’, y pronto voy a llenar el Monumental también”, agregó, bajo el marco de la gira Mañana será bonito.

Julio Correal citó este post y tiró un inesperado comentario, refiriéndose a lo compatible que era la cantante con el expresidente de Venezuela por su ideología política.

“Se aman!! Así es el amor!! Linda pareja!!”, escribió.

Sin embargo, es clave recordar que esta información que dio Nicolás Maduro fue mentira, ya que el equipo de la artista se pronunció y aclaró la situación en aquel año. A través de un comunicado, se reveló que esto era falso, y la intérprete no había parte de ninguna campaña o partido político.

“No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas”, registró El Colombiano, según apuntó el equipo de Karol G.

“La música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos. Desmentimos esas aseveraciones”, agregaron.