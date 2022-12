Julio Correal: “¿qué es la pu#@ envidia?”, sobre el encuentro entre su sobrina y Harry Styles

Harry Styles volvió a ser tendencia en Colombia y no por el gran concierto que dio en Bogotá el pasado 27 de noviembre en el Movistar Arena de la capital colombiana, sino por un hecho insólito e increíble que sucedió antes del show, en el que conoció a una joven en una panadería y allí el británico la invitó a su recital, sin antes compartir un par de palabras, información sobre nuestro país y demás trivialidades que pueden suceder en una situación tan cotidiana y a la vez inimaginable.

Pues la joven en cuestión es la sobrina del empresario Julio Correal, conocido por haber sido parte de varios medios radiales de comunicación y haber participado en las negociaciones para que agrupaciones como Guns N’ Roses trajeran sus shows y sus giras a tierras colombianas.

Muchos cibernautas no creyeron la historia de que Harry Styles estuviera muy campante en una panadería de Bogotá, pues se piensa que una estrella de talla mundial como él no tenga que mover un solo dedo para obtener lo que le gusta, sin embargo, el intérprete de Watermelon sugar se ha caracterizado por ser muy independiente y llevado de su parecer, sacándole el mayor provecho a sus visitas fuera de Inglaterra, conociendo los lugares a los que lleva su música.

Muchos cibernautas defendieron a la joven atinando a decir que cualquier persona que conozca a Harry en esa situación lo va a mostrar en redes, sin embargo, Julio Correal fue más allá y se despachó como suele hacerlo contra los “envidiosos” que trataron a su sobrina de mentirosa, mostrando pruebas de que dicho encuentro sí sucedió y mandándole un mensaje muy claro a los haters de Twitter e Instagram.

“La envidia, la maldita envidia. Pues sí marica, mi sobrina conoció a Harry Styles en una panadería y la invitó al concierto y estuvieron bailando salsa y vallenato, ¿y qué?, ¿qué es la puta envidia?, ¿por qué tenemos que ser así?”, dice el empresario en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

En dicha publicación también se refirió a aquellos que prefieren demeritar los triunfos de las personas en vez de alegrarse por la suerte de los afortunados que logran hechos extraordinarios. “Más bien alégrense marica. Gracias a ellas el Harry qué vacán puso ahí Joe Arroyo y puso el vallenato, la salsa, puso todo, y gritó ‘aguardiente’... Buena onda, dejen la maricada”, añadió Julio en su clip.

Aunque el hecho fue esporádico y muy coincidencial, tampoco es de gratis que la familia de Correal se codee con artistas de talla internacional, pues Julio siempre ha estado en medio de luminarias y gracias a él se ha podido disfrutar de su música en varias ciudades del país.

“Se ponen todos envidiosos porque uno está cerca de los artistas, pues marica, en eso trabajo, ¿ya se dieron cuenta o qué creen guevón, que yo soy qué? Muchachos, dejen la envidia y disfruten de las historias, no se dejen influenciar por esa cantidad de haters que hay por ahí jodiendo la vida…. Sí marica, Harry Styles estuvo en Colombia y qué, conoció a mi sobrina y qué… Envidia de la mala”, declaró Correal en su video, que ya cuenta con casi 3 mil likes y comentarios como el que le dejó el presentador de La Red Carlos Vargas: “Que chimbaaaaaaa, por qué no tuve la suerte de ser tu sobrino, yo me la hubiera traído para el apartamento que es a la vuelta de la panadería, jajajajajaja”.

Correal también publicó en su perfil de Twitter el video de seguridad de la panadería donde se dio el encuentro entre el cantante y su sobrina. Además también mostró la foto de su hija con un cartel firmado por el británico.

Para q sigan diciendo q son mentirosas Isa y Naty acá está el vídeo de la panadería Mistral jajajajajajajajaja...ENVIDIA !!! https://t.co/SMFkY0hfwB — julio correal (@jucorreal) December 2, 2022