Los mejores memes y burlas de Culotauro por mensaje a Diana Ángel: “Le terminaron y no se dio cuenta”

Incluso, el mismo eliminado del reality se pronunció al respecto en su cuenta oficial de la red social Instagram: “No, es que no se lo pueden perder, no se lo pueden perder, va a estar muy melo, a las ocho de la noche entro a la casa. El cojo les hará temblar el suelo” , dijo Camilo.

¿Cómo fue la entrada de Culotauro a La casa de los famosos Colombia luego de su eliminación?

¿Qué le dijo Culotauro a Diana Ángel en su reingreso a la casa?

Debido a esta situación, los internautas estallaron en comentarios frente a la misma: “Diana no entendió que Culotauro le fue a terminar y por eso le devolvió el muñeco que ella le regaló”; “La Diana pensando que iba, pues como a declararse y ni un beso le dio, estaba en modo amigos, pero ella se montó en su novela”; “Diana se está volviendo loca”; “Le alimentaron a Diana la nube con lo de Culotauro, a mi Diana me cae bien, pero me da ira con eso de Culotauro se pone intensa”; “Le terminaron y no se dio cuenta”, entre otros.