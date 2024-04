Carla Giraldo reveló cuánto pesaba antes de ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos Colombi a ha dado mucho de qué hablar desde el inicio , no solo por los participantes que aceptaron el reto, sino por sus presentadoras, quienes han sido centro de toda clase de comentarios .

La revelación la hizo en una visita rápida que tuvo en la casa estudio, donde manifestó que, “ Entonces yo les voy a contar un cuento, yo no como tanto porque la niña (hace una señal de tijeras con las manos) se quitó la mitad del estómago. Ahí está el chisme Colombia, Panamá, Latinoamérica”.

¿Cuántos kilos bajó Carla Giraldo?

“Hay que hacer ejercicio, hay que volverse a querer, hay que alimentarse diferente. Entonces yo ya tenía un sobrepeso de 95 kilos y digamos que traté de hacer de todo, pero no logré nada. Busqué ayuda y la encontré, pero también me tocó buscar ayuda psicológica, entender a mi cuerpo y que todo cambia, el organismo cambia, no es fácil”, declaró la presentadora de La casa de los famosos Colombia.