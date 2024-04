Carla Giraldo abrió su corazón y confesó cómo hizo para perder 35 kilos en unos meses: “No quería que me vieran”

Carla Giraldo se ubicó como uno de los rostros más comentados de 2024 a raíz de su trabajo en La casa de los famosos, donde incursionó como presentadora. La artista se arriesgó y probó suerte con este formato, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales.

En su regreso a la pantalla chica, la actriz de Me llaman Lolita llamó la atención con su personalidad, los cambios profesionales que atravesó y la transformación que hizo en su imagen. Este resurgimiento despertó comentarios en sus fieles seguidores, quienes querían saber cómo fue que logró esta silueta.

Carla Giraldo transformó su cuerpo en unos meses. | Foto: Tomada de Instagram @carlagiraldo

A pesar de que al inicio no se pronunció al respecto, Carla Giraldo terminó abriendo su corazón y confesando cuál fue el verdadero proceso que llevó para perder varios kilos. La celebridad mencionó que este camino era personal, ya que lo hizo de la mano de especialistas y profesionales.

En una conversación con Buen día, Colombia, la actriz afirmó que su realidad dio un giro total cuando se dio cuenta de que no era feliz con ella misma, por lo que entró en una depresión muy densa. En su desconocimiento, el peso que tenía la hacía sentir incómoda, por lo que buscó ayuda para mejorar esa sensación.

Sin embargo, Carla Giraldo aclaró que no se sometió a ninguna cirugía estética, sino que accedió a un proceso con el que debía cuidarse y mejorar sus hábitos diarios. Aunque sí entró al quirófano, esta operación le ayudó a reducir el tamaño de su estómago y la benefició para que dejara de comer en grandes cantidades.

“Fue difícil, yo estuve muy triste conmigo, no entendía por qué todo el cuerpo se me movía, no entendía nada. No es una cirugía estética, hay que partir de eso. Yo me hice el ‘sleeve’ pero me tocó hacer ejercicio, cuidarme, quererme, hay que alimentarse diferente, todo cambia”, apuntó en el matutino.

Al revelar este secreto, la famosa comentó que lo llevó a cabo hace año y medio, pues alcanzó a pesar 95 kilos después de que salió de MasterChef Celebrity, donde fue la ganadora. Cuando logró perder estos kilos, su cambio fue muy rápido y llegó a pesar 48 kilos por la cantidad de estrés que vivió.

La actriz llamó la atención de los fanáticos por el cambio físico que tuvo. | Foto: Instagram @carlagiraldo

“Estuve mucho más flaca, yo me veía todo el cuerpo, me veía en huesos, tenía una carga emocional muy fuerte, de tener que retarme en un programa en vivo y me adelgacé mucho, bajé como 35 kilos”, aseguró.

“Tuve la fortuna de que mi piel se pegara al cuerpo, así que nada me sobró, desde el día cero, me bañaba con agua fría porque es bendita para el cuerpo. Me dediqué a entrenar para que el abdomen se viera pegado, la pierna y los brazos se vieran duritos, fue un trabajo físico y mental el que enfrenté”, comentó en el programa.

“Yo me escondí en ese año y medio de ese proceso porque no me sentía bien, aunque ya se veían los cambios, yo no quería que me vieran, entonces cuando me encontré con varias personas me decían: ‘¿qué te hiciste?’”, agregó, puntualizando en que se escondió y se alejó del escenario público para que no la criticaran o detallaran en este proceso.