Hombre que preparó a Carla Giraldo como presentadora rompió el silencio y la defendió: “La comparan con su compañera”

Una de las personas que más miradas se robó con el pasar del tiempo fue Carla Giraldo, quien incursionó como presentadora y se lanzó a vivir una nueva experiencia profesional. La celebridad no lo pensó dos veces y conformó el equipo, llevando con calma sus inicios en este oficio.

Las publicaciones y opiniones se enfocaron en apuntar a la artista por su “mal desempeño”, llegando a señalar a la producción de ser la culpable por no darle herramientas e indicaciones puntuales.

El profesional afirmó que sabía que había momentos complejos en este tipo de formatos, pero sentía que las críticas no eran objetivas y, por el contrario, estaban enfocadas en una perspectiva errada. En este espacio recordó lo vivido en MasterChef Celebrity , donde se atacó bastante a la empresaria.

“Carla es la primera vez en su vida que presenta; si la comparan con su compañera de set, obviamente van a decir, “a esta niña le hace falta”. Las críticas no son objetivas, son pasionales. Carla viene de MasterChef, un reality en el que no la querían y ahora viene el desquite con su aparición en ‘La Casa de los Famosos’. En este punto del reality ella ya no se ve tan novata como se veía al principio”, dijo, según reseñó el medio colombiano.