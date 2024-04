Carla Giraldo se cambió de look; las redes estallan tras ver su nueva imagen en ‘La casa de los famosos’

Allí, muchos la recordaron por su época de protagonista de una de las novelas más vistas y recordadas de la televisión colombiana; Me llaman Lolita, que se estrenó en 1999. Cuando participó en este proyecto, Carla apenas tenía 13 años y logró cautivar a la audiencia con su talento.

Lo que más sorprendió de su regreso a la pantalla chica, fue su drástico cambio físico, pues cuando hizo parte de MasterChef Celebrity confesó que empezó a comer de más y subió algunos kilos. Sin embargo, en poco tiempo recuperó su figura y en redes no paran de lloverle elogios.

Y es que la actriz no deja de sorprender a sus enamorados. Prueba de ello fue su aparición en el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia, emitido en la noche del domingo, 21 de abril, en el que dejó a más de uno en shock con su nuevo cambio de look , acompañado de un hermoso vestido negro.

“¡A mí no me gusta, a mí me encanta 🔥😍❤️ Mis Favs”, “uff🔥hermosas”, “la protagonista y la antagonista 🔥”, “divinas ❤️”, “hola churras! 🔥🔥🔥”, “ese peinado te sienta muy bien ❤️‍🩹”, “las dos se ven fenomenales”, “Carla siempre muy linda y carismática”, comentaron algunos de sus admiradores.