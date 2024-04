‘Guajira’, del ‘Desafío: The Box’ “perdonó” a Iván Lalinde por pasados comentarios

El 25 de julio del año 2023, Caracol Televisión vivió el final de la edición The Box, la número 19 de uno de sus reality shows más conocidos del canal, El Desafío, en el que los cuatro finalistas: Aleja, Sensei, Yan y Guajira se enfrentaron en una ardua competencia que dejó a Aleja y Sensei como los ganadores.

Muchos seguidores del programa mostraron su descontento con los resultados en ese entonces, pues una de las favoritas era Guajira, por eso en las publicaciones de dichas mujeres los seguidores del programa dejaron mensajes comentando que no fue justo que Aleja saliera victoriosa, pues consideraron que había sido por suerte, por lo que aseguraron que era Guajira quien merecía el triunfo que tenía un premio de 400 millones de pesos.

Guajira, del Desafío The Box sorprende con llamativo baile. | Foto: Instagram: @kellyrios27

Guajira aseguró que perdonó a Iván Lalinde

Pese a que la participante no se llevó el triunfo, sí ganó reconocimiento digital por lo que ha podido concretar varios proyectos que la llevaron a radicarse en la ciudad de Medellín, ciudad en la que también será parte de varias dinámicas ahora que se convirtió también en creadora de contenido digital.

Guajira del 'Desafío The Box' 2023 | Foto: Instagram @kellyrios27

A manera de broma, Carlos Calero no se quedó callado y aseguró: “Eso no era lo que decía esta mañana”. De igual manera, Carolina Soto le dio un poco de calma al ambiente afirmando que no tenía por qué preocuparse, pues con la actual edición el presentador ya tiene un nuevo objetivo “entre ceja y ceja”.