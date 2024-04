Gamboa toma una radical decisión en el ‘Desafío XX’ por su estado de salud; asegura que no quiere afectar a su equipo

En el capítulo del martes 16 de abril, del Desafío XX , los participantes se enfrentaron a un nuevo desafío de sentencia y servicio que los puso en aprietos, principalmente al equipo Omega debido a que Gamboa, la integrante que los iba a representar en la prueba, no pudo competir debido a sus complicaciones de salud.

Aunque la participante llegó a la pista de juego apoyada en los brazos de dos de sus compañeros,la presentadora Andrea Serna inmediatamente le preguntó por qué no estaba portando el uniforme, a lo que respondió: ‘’No puedo competir, estoy enferma’' .

Sin embargo , Serna se mostró sorprendida porque no recibió un reporte médico que confirmara su condición, motivo por el que le explicó que debía competir en la prueba, por lo menos hasta que realizara el proceso indicado.

No obstante, Gamboa, cuyo nombre es Camila Gamboa Monsalve, se sentía tan delicada de salud que manifestó estar presentando un vértigo severo, complicación que podría avanzar en caso de realizar la prueba. Ante esta situación, Andrea aclaró que en el programa las reglas eran claras.

En este sentido, indicó que para el reto se necesitaba dos hombres y dos mujeres, pero si no se cumplía el requisito, el equipo quedaría fuera de esta prueba, consecuencia de la que, al parecer, ya habían hablado antes de salir de la casa donde permanece con sus compañeros.

Por esta razón, luego del escuchar lo que dijo la presentadora, el equipo Omega manifestó por medio del participante conocido como Gaspar, que si su compañera no se sentía bien para poder concursar, estaban dispuestos a asumir las consecuencias de quedar por fuera.

“Gamboa, no tenemos reporte del departamento médico y cuando no aparece ningún nombre quiere decir que todos están aptos para saltar a la pista (...) la instrucción de la prueba es clara, dos hombres y dos mujeres, si ustedes no están completos quedan fuera de la prueba”, expresó la presentadora.