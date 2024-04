Natalia Durán hizo ‘cruda’ confesión acerca de su salud: “Vivo de manera artificial”

¿Cuál es el estado de salud actual de Natalia Durán?

“Definitivamente, mi pasado de abuso tuvo un impacto en mi salud. Aunque no me duele en este momento, fue un desafío enfrentarlo. Lo más hermoso fue encontrar mi fortaleza interior [...] No me duele en este momento, pero sí fue impresionante de ver y lo más lindo de ver fue mi mundo presente”, dijo Durán.