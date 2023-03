“Estoy mejor muerta”: desgarrador relato de la actriz Natalia Durán sobre una de las peores épocas de su vida

En medio de una entrevista para el pódcast Meterse al rancho con el también actor Santiago Alarcón, Natalia Durán reveló detalles sobre las complicaciones médicas que tuvo hace algún tiempo.

Durán es una actriz, modelo y presentadora colombiana, recordada por los varios papeles que ha interpretado en la pantalla grande. La caleña es una de las actrices más queridas por la audiencia.

El personaje que la llevó al reconocimiento nacional fue Cristina Solano, correspondiente a la telenovela A corazón abierto, la cual fue una adaptación a la serie de Estados Unidos Grey’s Anatomy. También es recordada por su debut en Padres e hijos en 2001.

Natalia Durán hizo parte de 'A corazón abierto'. - Foto: RCN Televisión

Su nombre ha estado en los elencos de otras importantes producciones, como Corazones blindados, La prepago y Secretos del paraíso. La última aparición que hizo en televisión fue en la ‘Ley del corazón’, cuando interpretó a Lorena. Ha sido nominada una vez a los Premios India Catalina y dos veces a los TVyNovelas.

Aparte de la actuación, ha estado relacionada con las causas sociales. Por ejemplo, apoya a una fundación llamada ‘Niños por un Nuevo Planeta’, la cual se encarga de asistir a los menores de edad que son víctima de maltrato y violencia sexual. Por medio de una entrevista con Alarcón, reveló detalles de su vida y los momentos más duros que ha tenido afrontar.

Santiago Alarcón la entrevistó en su pódcast. - Foto: Instagram @santialarconu

La actriz decidió contar su experiencia al ser diagnosticada con síndrome de Asia y cáncer de tiroides, condiciones ocasionadas tras implantarse prótesis mamarias. Este era un tema que ella no había tocado en gran medida en público, por lo que durante la entrevista toma unos momentos para contener las lágrimas. “Estoy mejor muerta para todo el mundo que viva”, recordó Durán.

Antes de esa etapa, la actriz recordó que su vida estaba marcada por la actividad física, diferente a lo que implicó estar enferma. Sin embargo, las arritmias cardíacas empezaron a afectarla, tanto física como mentalmente. Esto hizo que los viajes que hacía con frecuencia se suspendieran y las inseguridades empezaron a hacerse notar en su día a día.

Luego de implantarse las prótesis mamarias, fue diagnosticada con cáncer. “Mi salud empezó a ponerse mal. Me diagnosticaron arritmias y síncope vasovagal. Me hospitalizaban por largos períodos de tiempo y mi salud cognitiva se empezó a deteriorar, pero no sabíamos qué era lo que ocasionaba eso”, señaló, asegurando que en esa época los síntomas fueron empeorando cada vez más.

“Empecé a perder mis ganas de salir y empezó a ir hacia abajo. Hasta el punto de no querer pararme de la cama”, rememoró la actriz sobre una etapa en la cual se sintió débil. Esta situación también se reflejó en su rol profesional, dado que le empezó a costar aprenderse los libretos. Todo se convirtió en una lucha constante, la cual calificó como ‘horrible’ y un ‘infierno’. Sumado a ello, Durán empezó a alejarse de la sociedad, por lo que sus relaciones interpersonales se afectaron y, por consiguiente, las puertas profesionales se le fueron cerrando.

La causa de sus problemas fueron las prótesis mamarias.

En cuestión de tiempo, pasó de gozar de una excelente salud a estar prácticamente postrada en cama. “Yo llegué a googlear ‘formas de quitarme la vida sin dolor’. Varias veces estuve ahí. Es más, tengo escritos muy largos que ni siquiera he querido leer donde hablaba sobre lo que estaba pensando, me despedía. Hice ese ejercicio muchas veces. Era raro, porque en esos momentos de tanta oscuridad, la muerte era un alivio. Para ese entonces, yo estaba contenta de irme”, afirmó la actriz.

Su condición de estar sin ánimo resultó ser el síndrome de Asia, la cual es una reacción autoinmune o inflamatoria que se atribuye a una sustancia extraña que ingresa al organismo. Acto seguido, decidió quitarse las prótesis, lo que generó que en medio de la operación, los médicos encontraran la presencia de un cáncer con metástasis en sus ganglios.

Varios médicos dicen que el cáncer que a mí me dio fue por el síndrome de Asia. A mí me dio cáncer de tiroides”, mencionó la actriz, que decidió darle prioridad a su salud antes que a las reacciones que tendría la sociedad con respecto a su situación.