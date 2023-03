Maluma recibió inesperada pregunta sobre Karol G y Feid; no se contuvo y soltó particular respuesta

Karol G y Feid se convirtieron en protagonistas de diversas publicaciones en redes sociales y los medios nacionales, debido a rumores sobre un romance que estarían llevando desde hace varios meses. Ambos paisas no lograron escapar de la curiosidad de millones de personas, quienes aseguran que todo es un hecho.

Karol G usa las mismas gafas y chaqueta que sería de Feid. - Foto: Tomada de Instagram: @Feid

A pesar de que ninguno de los dos cantantes se pronunció al respecto, especulaciones siguieron fluyendo entre los fanáticos, quienes afirmaron que ya existía una relación en secreto. Videos y fotos despertaron curiosidad, debido a la química y coqueteo que les imprimieron a sus apariciones juntos.

Además de una serie de pistas y detalles que se revelaron, Karol G y Feid habrían dejado a la vista una unión bastante particular, ya que desde hace un tiempo atrás se les vio asistiendo a los conciertos del otro, escondiéndose en salidas en público y viajando acompañados a varios destinos.

La cantante presentó su tema Tus gafitas y desató más rumores de romance con el cantante paisa. - Foto: Fotograma, TQG - YouTube Karol G - Instagram @feid

Ante la constante inquietud de algunas personas por confirmar este noviazgo, distintas celebridades fueron interrogadas al respecto para saber si tenían o no conocimiento de qué sucedía entre los paisas. En esta ocasión fue Maluma quien decidió dar su respuesta, soltándose en pleno diálogo sobre lo que creía.

En una charla con Alofoke Radio Show, Maluma recibió una pregunta por parte del entrevistador, la cual hacía referencia a este romance. El hombre indagó con el intérprete de Sobrio si creía que Karol G y Feid eran pareja, basándose en todo lo que se conocía hasta el momento.

Los fanáticos de los dos cantantes están muy atentos a sus movimientos juntos. Foto: Instagram @feid. - Foto: Foto: Instagram @feid.

El ‘Pretty boy’ no se quedó callado ante este tema, aclarando en primer lugar que hace mucho tiempo no tenía contacto con ‘La Bichota’, por lo que no podía confirmar esta información. Sin embargo, no tenía problema con dar su opinión y soltar lo que él veía de la situación.

“Pégate ahí al micrófono. ¿Karol G y Feid están andando?”, preguntó el presentador del espacio, agregando: “Usted que sabe todo entre colombianos”.

De acuerdo con lo que quedó grabado en el post de Instagram, y que se difundió en otras páginas de chismes, Maluma fue enfático en que no podía confirmarlo, pero para él sí eran pareja.

“Te voy a decir una cosa, yo desde hace mucho tiempo que no hablo con ella, pero para mí que sí”, comentó en un clip, donde hizo una graciosa expresión que llamó la atención de los curiosos de redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar, alborotando a más de uno que consideró que el cantante era “chismoso” y sabía perfectamente contar datos interesantes sobre estas noticias del entretenimiento colombiano.

“La cara de Maluma cuando lo dice”, “Ese Maluma es una cura”, “Chismosito”, “Amo el acento y la respuesta de Maluma”, “Qué particular esa cara que hizo”, “Maluma sabe todos los chismes”, “Eso se sabe, es un secreto a voces”, “Un verdadero caballero se queda callado”, “Tan chismoso”, “Ojalá lo confirmen”, “Me encanta que Maluma sabe chismear”, “Maluma dijo lo que se sabe”, entre otros comentarios que se observaron en el post.

Es importante recordar que Karol G soltó algunas pistas sobre su romance con Feid en el álbum más reciente que lanzó, metiéndole una jocosa canción llamada Tus gafitas. Adicional a esto, la celebridad internacional también contó un poco de la creación del proyecto, revelando que una amistad terminó pasando al otro lado y los sentimientos fluyeron en medio de un jugueteo que se dio con un hombre.

Karol G y Feid - Foto tomada de Instagram @karolg - @feid - Foto: Instagram @karolg - @feid

A pesar de que no se confirmó hasta el momento, miles de personas se percataron de videos donde aparecen juntos, viajes que emprendieron lejos de las miradas de curiosos y particulares objetos personales que tiene cada uno del otro entre sus pertenencias.