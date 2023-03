Piqué estaría preocupado por ‘venganza’ de Shakira; podría hacerle inesperada jugada con sus hijos

La cantante tendría a su ex en alerta por los movimientos que haría en las próximas semanas.

Shakira y Gerard Piqué quedaron como protagonistas de distintas noticias en la prensa internacional, debido a los conflictos que atravesaron en los últimos meses tras su ruptura amorosa. Ambos famosos decidieron ponerle fin a su historia, limitándose únicamente a decidir el futuro de sus hijos, Milan y Sasha, quienes quedaron en el medio de todo el asunto.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Pese a que la expareja firmó todos los documentos y llegaron a un acuerdo para establecer qué sucedería con sus niños, distintas versiones siguieron fluyendo en las plataformas digitales y las redes sociales, al punto que se mencionaron jugadas y movimientos para terminarse afectando mutuamente. A pesar de que no se conocieron detalles oficiales, las especulaciones y rumores abundaron.

Recientemente, ante la noticia revelada por las Mamarazzis de El Periódico sobre la posible fecha que tendría Shakira para salir de España e iniciar su vida en Miami, surgió información relacionada con los limitantes y condiciones que existirían en el acuerdo al que llegó con Piqué. Muchos medios apuntaron a que la cantante estaría planeando irse del país y no avisarle a su expareja, dejándolo sin idea alguna de cuándo se fueron sus hijos.

La pareja concedió una entrevista a '60 Minutes' en 2020 y se sinceró sobre su relación. - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira.lives.Shakira - Entrevista 60 Minutos

Ante estos detalles latentes en la prensa española, El Nacional de Cataluña compartió una nota relacionada con declaraciones que dio la periodista Laura Fa, donde se revelaría la preocupación y el estado de alerta en el que anda Piqué. La comunicadora aseguró que existe un temor por una jugada de parte de la artista, quien podría terminar afectada si no lleva bien sus pasos con dicho acuerdo.

“Gerard ha activado a sus abogados para evitar una humillación brutal a través de los pequeños, malmetiendo en el amor que sienten por su padre. Se trata de una hipótesis que hundiría la imagen pública de Shakira, sin ningún tipo de duda”, reseñó el medio.

Según lo dicho por la periodista española, los abogados del exfutbolista están al pendiente de Shakira, por lo que le suelen preguntar sobre la fecha de su viaje. Los nervios estarían relacionados con que la celebridad decida irse de un día a otro, tomando como venganza que sus hijos no se despidan del progenitor.

“Me dicen: los abogados están insistiendo mucho en que necesitan saber la fecha de cuándo se marcha Shakira ¡porque le quieren decir adiós a los niños! Los temores son reales: ‘¡Que no sea que coja el avión Shakira y Piqué no haya podido ni decir adiós!’”, afirmó la periodista, de acuerdo con lo que escribió el portal.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

En la charla con Tot són problemes de TV3, Laura Fa también apuntó que la colombiana sigue sin notificar a Gerard Piqué sobre el viaje que hará, dejando en un lío mental al empresario, quien no dudaría en tomar acciones por esta jugada.

“Los abogados están muy encima. Desde aquí hacemos un llamamiento a Shakira, porque de momento no ha notificado nada”, puntualizó la comunicadora, agregando también que tenía conocimiento de que la estrella musical veía programas españoles y se enteraba de todo: “sí que mira los programas, sí”.

La cantante estaría preparando su viaje para las próximas semanas. - Foto: Instagram @shakira

El Nacional de Cataluña agregó que Gerard Piqué accedió a muchas cosas en aquel acuerdo, por lo que no permitiría que sus hijos terminen pagando las consecuencias de otras decisiones. El portal enfatizó en que el español no lo pensaría dos veces y se defendería con todos sus recuerdos, buscando hacer valer los acuerdos y las condiciones que se estipularon en el documento ratificado.

“Ceder la custodia es una cosa; que le birlen los hijos, otra muy diferente. Es cruzar todas las líneas y se defenderá con todo. Solo faltaría”, escribió el espacio informativo sobre todos los detalles que se dieron a conocer.