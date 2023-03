La presentadora no se contuvo y arremetió, de nuevo, contra la joven de 23 años por meterse con el ex de Shakira.

Laura Bozzo no se guardó nada y le ‘cantó la tabla’ a Clara Chía; no la bajo de “roba maridos” por meterse con Piqué

Clara Chía y Gerard Piqué se ubicaron en el centro de distintas noticias en las plataformas digitales, debido a detalles que salieron a la luz sobre su relación. Ambos españoles intentaron pasar la página, centrándose en su vínculo emocional y privado.

Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa - Foto: Europa Press

Sin embargo, pese a que los dos catalanes buscaron la forma de esquivar la prensa y disfrutar de su relación alejada de la presión mediática, las miradas de muchos curiosos se posaron sobre una serie de contenidos que destaparon el pasado de la joven de 23 años. Estas imágenes y videos plasmarían cómo lucía la actual novia del exfutbolista, años antes de terminar involucrada en toda la polémica con Shakira.

Días atrás, Clara Chía llamó la atención con nuevas publicaciones en las que se le vio luciendo un cuerpo muy sensual y tonificado, el cual logró por las rutinas y los ejercicios de su faceta ‘fit’. La relacionista pública cautivó a muchos y recibió varias críticas de detractores, quienes no conectaban de ninguna manera con ella.

La catalana adora hacer ejercicio - Foto: Twitter: ClarGerFans

Este fue el caso de Laura Bozzo, quien en el pasado ya se había referido a Piqué y Clara Chía por lo que ocurrió con Shakira. La presentadora peruana no se guardó nada y en aquel momento se despachó contra ellos en una entrevista que concedió.

La conductora de televisión Laura Bozzo no se guardó nada sobre caso de Shakira - (Photo by Edgar Negrete/Clasos.com/LatinContent via Getty Images) - Foto: LatinContent via Getty Images

“Van a recibir su merecido, que a la hora de la hora la tortilla se voltea y que al final van a terminar llorando, por lo que perdieron”, expresó durante un encuentro con medios de comunicación meses atrás.

No obstante, recientemente, Laura Bozzo generó reacciones en los usuarios de redes sociales, luego de recurrir a una publicación de la revista People en español, donde le ‘cantó la tabla’ a Clara Chía y no la bajó de “roba maridos”. La exintegrante de La Casa de los Famosos no se quedó con nada y afirmó que de nada le servía tener un cuerpo bonito, si no tenía “neuronas”.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

“De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos”, escribió en el post, donde también ubicó lo que sentía con estas situaciones.

“Este tipo de mujeres a mí me causan asco”, agregó.

De igual manera, la presentadora fue enfática en que Chía sabía perfectamente lo que estaba haciendo y el hogar que destruía con sus acciones, por lo que consideraba que le faltó “dignidad” para tomar su espacio y no ir ni siquiera a la casa de Shakira.

“Ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa. La belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene”, concluyó su comentario, agregando emojis enojados.

La presentadora arremetió contra Clara Chía. - Foto: Instagram @peopleenespañol

Vale recordar que a finales del año pasado Laura Bozzo también se refirió a la separación de Shakira y Piqué, y le cantó algunas verdades al exfutbolista. En una entrevista hecha por el programa La Mesa Caliente de Telemundo, Bozzo dijo que Pique era “desgraciado” y que todo lo que le hizo a Shakira lo pagará con “karma”.

“Cosecharás tu siembra. Este tipo es un desgraciado, un infiel, una persona que además, en lugar de hablar con ella, se mete con otra. Pero saben qué, estos hombres, cuando están con mujeres tan famosas y tan brillantes como Shakira, le gusta la gatica, esas mujeres que los ven como dioses y se deslumbran”, dijo Laura en ese entonces.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

En medio de la entrevista, Bozzo aprovechó para mostrar su indignación por los hombres infieles y dijo: “para mí, es un desagraciado y va a cosechar su siembra y yo creo en el karma, porque acá va a haber karma”.

Es de recordar que Shakira y Piqué mantuvieron una relación por más de 10 años y procrearon dos hijos llamados Sasha y Milán.