Shakira: las canciones que la barranquillera le ha dedicado a su expareja Gerard Piqué

Sin duda alguna, Shakira ha sido una de las cantantes más resonadas en los últimos meses y todo gracias a su música y a su ruptura amorosa, que al final terminaron ligadas como si fueran un solo aspecto de la vida de la barranquillera, pues ella decidió decantar su tusa y hacer su duelo a través de sus nuevas canciones, cuatro en específico, en las que queda en evidencia el proceso que ha llevado la colombiana para sanar su corazón.

Primero, la intérprete de Hips Don’t Lie muestra cómo se dio cuenta del engaño del que estaba siendo víctima por parte de su entonces cónyuge Gerard Piqué, quien le habría sido infiel a la colombiana con varias mujeres y por eso se detonó la ruptura. Luego, Shakira también asumiría la responsabilidad del fin de su relación aclarando que su corazón sí está herido y su herida la hizo el catalán.

Shakira y Gerard Pique. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Pero cuando todo el mundo pensaba que Shakira terminaría ahí y pasaría la página, vino la canción más directa, fuerte y venenosa con nombres propios, en la que CLARAmente ella se puso en un lugar superior al de su “ex” y la nueva pareja de este. Por último, la barranquillera se une a una coterránea y le da un cierre triunfal a su despecho, mostrando cómo ella y su colega salen victoriosas de ese mundo irreal de engaños donde no eran felices y fueron minimizadas al 100%.

Aquí las canciones que Shakira le ha dedicado a Piqué:

Te Felicito

El verdadero protagonista de esta canción es el refrigerador de la casa de Shakira, que se muestra al estilo “pop-art” en el video del sencillo, que fue lanzado en mayo de 2022, tres meses antes de que ella y el futbolista anunciaran al mundo su separación definitiva.

La cantante, que suele utilizar gran simbología en sus videos, ya habría dado pistas sobre este tema en Te Felicito. - Foto: Captura video Te felicito YouTube @Shakira

En el clip de la canción la barranquillera muestra cómo se dio cuenta del engaño de Gerard gracias a los frascos vacíos de mermelada que estaban en su nevera y que solo ella consumía, desatando toda una investigación exhaustiva que terminó en un aún futbolista falsamente arrepentido y una loba dejando atrás a su amo opresor, con la ayuda de su colega Rauw Alejandro.

Monotonía

La mejor lección de amor propio y responsabilidad afectiva que la cantante le ha dado a sus fanáticos, cuya letra contiene frases tan poderosas como “no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía” y " yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí”, que de inmediato entraron en el corazón de millones de seguidores, quienes reconocieron el talante sanador de la barranquillera, quien asumió su papel en el deceso de su relación, sin dejar de señalar que ella sigue siendo la víctima del asunto y entregándole su corazón a su amigo Ozuna, para que este lo guarde en un lugar seguro donde nadie lo vuelva a impactar con ningún cañonazo.

BZRP Session # 53

Aquí ya no hubo Shakiras tranquilas, condescendientes, prudentes ni nada que se le parezca. En este sencillo, el primero de la cantante en 2023, la barranquillera se despachó con nombres propios perfectamente combinados con las acciones fatales de los victimarios de esta historia, con comparaciones comerciales que cualquier persona podía entender y todo con un ritmo simple y cotidiano que obviamente se metió por todos los rincones del planeta.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

Bizarrap fue el encargado de poner el ambiente perfecto para que Shakira destilara veneno y juntos rompieron récords en materia de reproducciones digitales, haciéndole honor a la letra de su canción: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

TQG

El cierre perfecto para una tusa sorpresiva, dolorosa, responsable y mediática de la mano de una colega coterránea: Karol G, quien con todo el amor y admiración que le tiene a Shakira, le cedió una de sus canciones, se la adaptó como la barranquillera quiso y hasta pospuso el estreno de su álbum, Mañana será bonito, para que la diva pop latina pudiera cerrar su ciclo como era.

Shakira y Karol G comparten adelanto de su nueva canción - Foto: Instagram: Shakira y Karol G

Juntas decantaron lo último de su despecho en una canción reguetonera muy al estilo TikTok, con un video que tiene infinidad de referencias incluso cinematográficas y que en sus primeras 24 horas acumuló 40 millones de reproducciones.

Todas estas canciones han sido dedicadas a Gerard Piqué, quien también tuvo algunas tonadas amorosas por parte de Shakira como Me enamoré, Toneladas y Addicted To You, sin embargo, estos sencillos seguramente se archivarán en lo más profundo de la gaveta de la colombiana, pues ya no hay sentimiento para entonarlas ni por equivocación.