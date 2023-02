Shakira y Karol G: estos son los significados ocultos de los ‘outfits’ que usaron las divas en el video de ‘TQG’

‘TQG’ ya está al aire y ha acumulado más de 29 millones de reproducciones sin haber completado un día en la red social YouTube, catapultándose a la posición número 1 en las tendencias de dicha plataforma y poniendo a todos a hablar de las imágenes donde Shakira y Karol G salen juntas moviendo sus caderas y derrochando la sensualidad que las ha caracterizado en sus carreras artísticas.

Entre muchos detalles que tiene este clip de 3,35 minutos, destacan los looks que usaron la barranquillera y la paisa para cantar frases como “Bebé, qué fue. No pues que muy tragadito. Qué haces buscando melao si sabes que yo errores no repito”. Estos no fueron elegidos al azar y tienen un significado importante que hace las veces de hilo conductor en el video.

Karol representa al elemento aire con este look. Foto: YouTube Karol G. - Foto: Foto: YouTube Karol G.

La primera que aparece es la paisa Karol G, con un atuendo muy urbano e industrial que luce a las alturas de la terraza de un rascacielos, del que se lanza al vacío denotando cómo deja la seguridad de una relación para caer en un torbellino de engaños y mentiras que antes no podía ver.

Luego viene la barranquillera, quien primero parece estar suspendida sobre un espejo de agua sin vida, para luego revivir poco a poco mientras la paisa cae a la realidad. Una vez devuelta a la vida, Shakira hace su aparición triunfal en uno de los looks más icónicos de su carrera, un vestido de látex azul glaciar que se combina con su maquillaje del mismo tono, en un ambiente gélido que no solo denota agua congelada, sino el hielo de sentimientos que su expareja le expresaba en la última etapa de su relación.

Shaki representa el agua con este vestido azul. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

La Bichota también entra a calentar este ambiente invernal con un vestido muy corto rojo escarlata, como su cabello, con aberturas laterales y un escote pronunciado que deja ver mucha piel, lo que hace que se caliente el escenario y tanto ella como Shakira terminen rodeadas de llamas de fuego, mientras las dos bailan jugando con la tierra que las ve volver a levantarse.

Esta es la primera vez que se ve a las colombianas juntas y rememora otras colaboraciones que ha tenido Shakira en décadas pasadas. La primera fue con la diva Beyoncé, en la canción Beautiful Liar, donde las cantantes tienen apariencias muy similares y juegan con los elementos a su favor mientras bailan danza árabe. Por otro lado, está la unión de la barranquillera con Rihanna en Can’t Remember to Forget you, donde las dos artistas tienen un coqueteo muy erótico.

Las cantantes representan la tierra y el fuego con estos vestidos colores tierra. - Foto: Captura de video canal oficial @KarolGMusic

Tanto el movimiento de caderas de Shakira y Karol G, como el sentarse la una frente a la otra con sus piernas entrelazadas, hacen un homenaje a las colaboraciones anteriormente mencionadas, mostrando esta vez a dos divas ataviadas en trajes colores tierra que se combinan a la perfección con las nuevas raíces que sientan en la industria musical, dándole paso a una nueva era de mujeres que no lloran, sino que facturan.

Finalmente, las dos cantantes se muestran en conjuntos negros y sensuales con los que le hacen el luto a sus exparejas, demostrando que la vida para ellas sigue y que gracias a la unión de los cuatro elementos: aire, agua, fuego y tierra, Shakira y Karol G por fin salen del mundo de engaños y farsas en el que estaban inmersas.

Las cantantes de luto dejando atrás sus relaciones tóxicas. - Foto: Foto: Universal Music

Además, dejan claro que ahora están más bellas, sensuales y talentosas que nunca, mostrando que a pesar de la edad y los obstáculos, tanto La Bichota como la diva de las caderas que no mienten pueden cantar con sus cuerpos, sus ‘outfits’, sus voces y mucho más.