Las frases con las que Gerard Piqué ha intentado humillar a Shakira; dejó en evidencia su ‘narcisismo’

El exfutbolista catalán Gerard Piqué y la cantante barranquillera Shakira siguen dando de qué hablar, siendo protagonistas de una fuerte ola de noticias en las plataformas digitales, debido a la ruptura sentimental que atravesaron en junio de 2022 tras casi 12 años de relación. La expareja tomó caminos distintos, dejando claro que solo se centrarían en el bienestar de sus dos hijos, Milán y Sasha.

La relación termina como consecuencia de una supuesta infidelidad por parte del catalán con una joven, de 23 años, con quien tiene una relación sentimental, la española Clara Chía Marti. Y, al parecer, a ‘los tortolitos’ parece no importarle las habladurías sobre ellos; incluso, en varias ocasiones, el exjugador ha humillado a Shakira, no solo presumiendo públicamente a la mujer con la que le fue infiel, sino además con algunas frases, que han sido dardos e indirectas en contra de la colombiana.

La cantante y el exfutbolista duraron casi 12 años juntos. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

En días pasados, debido a un video compartido en TikTok, los internautas quisieron apoyar las palabras que dieron un par de periodistas españoles sobre Piqué, donde recordaron las indirectas que plasmó la barranquillera en su tema musical Monotonía, haciendo referencia a lo “narcisista” que era su ex.

Los comunicadores habrían afirmado que no estaban de acuerdo con las “respuestas” que dio el exdefensa del FC Barcelona ante esta canción, teniendo en cuenta que él fue quien le falló a su familia. Rodrigo González, uno de los periodistas que se refirió a la situación, fue enfático en que el empresario creía que era “muy divertido” todo lo que hacía, por lo que continuaba con dichas conductas.

“Creo que es una persona que está en la posición de que falló a la familia y como ya lo había dicho Shakira en sus letras anteriores, estamos frente a un narcisista que cree que es muy divertido lo que hizo y la manera en la que le falló a Shakira y a su familia y conforme hemos ido viendo, como ha sido la situación en Monotonía, Te felicito y Music Sessions #53 de Bizarrap, yo creo que lo que debería hacer Piqué es continuar con su vida, tomárselo con humor, pero andarle devolviendo el tablazo cuando es él el que ha fallado, creo que lo deja peor parado de lo que ya está”, afirmó el comunicador.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Pues bien, a esto se le suman las frases dadas por el catalán en la más reciente entrevista televisada, de Piqué con el diario El País de España, sobre varios temas, entre ellos dejar entrever la “irresponsabilidad de la cantautora con la mediática separación, donde la deja ‘mal parada’ públicamente.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien”, manifestó el catalán, como dardo a Shakira.

De acuerdo con el futbolista, quien se retiró del futbol el pasado mes de noviembre, a sus 35 años, a pesar de los cambios que ha vivido recientemente, y lejos de mostrarse arrepentido o pedir disculpas por engañar a su ex pareja, ha manifestado sentirse bien.

Gerard Piqué rompe su silencio con reproche a Shakira - Foto: RAC1

“Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo (...) No me voy a gastar pasta [dinero] en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz (...) Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, dijo Piqué.