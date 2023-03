VIDEO | Pillan a Karol G y a Feid juntos en el aeropuerto de Medellín

Cada vez hay más certezas, más pruebas y menos dudas sobre la relación sentimental entre los cantantes paisas Karol G y Feid, quienes desde finales de 2022 empezaron a dar pistas de su romance y hoy, en su tierra natal, habrían dado la prueba reina de su noviazgo, pues fueron captados por una cámara paparazi movilizándose juntos.

Los intérpretes de Provenza y Prohibidox se ven muy tranquilos y relajados desplazándose en un vehículo hasta una aeronave en lo que sería la pista de uno de los aeropuertos que le prestan servicio a Medellín, tierra natal de los dos cantantes. Los dos siempre vuelven a dicha ciudad para compartir con sus familias y realizar más música, por lo que la ‘ciudad de la eterna primavera’ es un epicentro importante en el mapa del reguetón.

Los fanáticos de los dos cantantes están muy atentos a sus movimientos. Foto: Instagram @feid. - Foto: Foto: Instagram @feid.

En el clip, que ya circula por todas las redes sociales, se ve primero a Karol G muy atenta con los activos de seguridad de la terminal aérea, al punto de saludar a uno de ellos antes de subirse al avión, sacándole una gran sonrisa al uniformado que está acompañado de su respectivo perro antinarcóticos. Luego se ve a Feid, muy serio, siguiendo los pasos de la paisa sin mirar a ningún lado, solo en dirección a la que sería su novia.

Otro detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos de La Bichota es que ella estaba usando las características gafas de sol con marco blanco que se le atribuyen a Feid, y que habrían sido la inspiración para la canción Tus gafitas, que hace parte del más reciente trabajo discográfico de la artista paisa, Mañana será bonito, con el que debutó en el número uno de los álbumes más escuchados en Billboard, hito que ninguna latina había logrado y menos con un disco enteramente en español.

Los rumores sobre la relación de los cantantes están más fuertes. Foto: tomada de video Youtube Feid, KAROL G - FRIKI - Foto: YouTube Feid

La cuenta de Instagram Rechismes fue una de las que compartió el video que comprueba la relación de Karol G y Feid y en su sección de comentarios se pueden leer diversos mensajes de los cibernautas, la mayoría en desacuerdo de este amor reguetonero que habría nacido desde hace ya varios años, cuando los cantantes tan solo eran colegas que colaboraban en canciones juntos, hecho que los habría unido más cuando La Bichota terminó su relación con Anuel AA en 2021.

Karol G sigue en la cima de su carrera. (Photo by John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy). - Foto: Getty Images for The Latin Recor

De hecho, uno de los asuntos que más les generó impresión a los fanáticos de los cantantes es la cordialidad de Karol y la frialdad de Feid, que ya le estaría pasando factura al cantante antioqueño, pues le habría roto el corazón a algunos de sus fieles seguidores.

“Ah ya besenseeeeeeeeee”, “Ok, pero Karol siendo cordial con el personal… 😍”, “Ellos no me convencen como pareja”, “La humildad, ella saluda al poli y perrito, y él ni pizca de decencia”, “No sé pero siento que Feid no quiere realmente a Karol 😢”, “Feid no saludó… se me cayó un ídolo 😢”, “La más famosa es ella y es la que saluda al policía; el man pasa y no saluda, bueno esa es la educación que le enseñaron a cada uno en su casa, ¡cierto!”, son algunos de los comentarios que se ya aparecen en la plataforma.

La nueva relación de Karol G es uno de los tantos temas que hoy tienen a la colombiana en la cima de su carrera y vendiendo tabloides por todo el mundo, pues el gran éxito de su álbum ha trascendido todo tipo de fronteras.

Esto, en parte, fue posible gracias a que una de las canciones de su nuevo álbum, TQG, cuenta con la colaboración de la legendaria diva pop Shakira, quien llevaba ya tres lanzamientos en el último año dedicados a su despecho y su canción con la paisa fue el cuarto, por lo que incrementó el boom mediático.