Shakira y Karol G le habrían ‘copiado’ algunos pasos de baile a Michael Jackson para ‘TQG’: ¿inspiración coreográfica?

La dupla colombiana entre Shakira y Karol G sin duda tiene al mundo de la música paralizado, su esperado junte artístico unió los sonidos de dos generaciones para demostrar que la música latina y el empoderamiento femenino también puede romper récords.

Ambas artistas se unieron para grabar el éxito musical TQG que basado en sus experiencias amorosas —con el exfutbolista Gerard Piqué y el cantante de reguetón Anuel AA, así como a Yailin ‘la más viral’ y a Clara Chía Martí— tienen enloquecidas a las fans de todo el mundo, quienes en su mayoría se ven reflejadas en el contexto de la canción.

YouTube captura de pantalla - Foto: YouTube captura de pantalla

Lo que más ha llamado la atención de los usuarios en redes son los pasos de baile de la barranquillera y la paisa, muy específicamente donde aparecen con unos vestidos cortos, húmedos y con el fuego de fondo. Ha sido tal el revuelto que, varios internautas aseguran que la coreografía de TQG habría sido tomada de uno de los éxitos musicales del fallecido ‘Rey del pop’ Michael Jackson.

Se trata del lanzamiento del tercer sencillo del álbum el 9 de noviembre de 1987, The Way You Make Me Feel, la cual hace parte de su séptimo álbum de estudio Bad. Un sencillo que logró el puesto número uno de Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, y permaneció seis semanas en el top 10.

Aunque las colombianas no se han pronunciado al respecto, lo cierto es que, más de 30 años después, la colaboración entre la barranquillera y la paisa habría ‘revivido’ los movimientos del fallecido ‘Rey del pop’.

Ha sido tal el éxito de la canción que, recientemente, Shakira y Karol G llegaron a ocupar el puesto número uno en el Top 50 Global de Spotify, recibiendo el lugar como lo más escuchado en el mundo entero. Ambas latinas reflejaron la emoción que esto significó en sus carreras, debido al trasfondo que podría tener la letra y el mensaje.

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción juntas - Foto: Video oficial TQG

De acuerdo con lo que quedó registrado en redes sociales, Shakira utilizó su cuenta oficial de Instagram y de Twitter para agradecerle a sus fieles seguidores por el apoyo y respaldo que le dieron en este regreso a la música, ya que no solo TQG ocupó el número uno. La barranquillera ya tendría dos trabajos en esta posición, pues en enero logró un éxito total con la Bzrp Music Session #53.

“Gracias a todos por el magnífico apoyo y por permitirme tener ya dos números uno globales en lo que va del 2023!”, escribió la colombiana en su perfil, donde dejó clara la felicidad que sentía de triunfar en la industria musical con tan solo un par de meses de 2023.

Shaki representa el agua con este vestido azul. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Es importante recordar que la canción que lanzó Shakira junto a Bizarrap conquistó a un público diverso, llegando a luchar la posición número uno con Miley Cyrus, quien estrenó dos días después su tema Flowers.

Por su parte, Karol G no evitó mostrarse nostálgica y contenta, al punto de subir un video llorando a redes sociales. La ‘Bichota’ aseguró que estaba muy sorprendida y agradecida con este regalo de la vida, ya que no solo TQG estaba liderando las listas en el mundo.

La paisa afirmó que su álbum mañana será bonita estaba en primer lugar de Estados Unidos, por lo que no podía contener el llanto y la emoción de ver cómo sus sueños se hacían realidad tras un largo trabajo y esfuerzo que hizo con su equipo.

Karol G logró convertirse en una de las mujeres más influyentes en el género del reguetón. - Foto: Getty Images

“Hey, familia, ¿cómo están? (…) Cinco horas después del vuelo me conecté al WiFi para darme cuenta de que TQG, la canción que tengo con Shakira se hizo número uno global y lo más probable es que mi álbum termine también número 1 en Estados Unidos”, dijo entre lágrimas, mientras relataba que estaba viajando de Francia a Puerto Rico.

“Me siento muy bendecida, que Dios es muy bueno conmigo porque todo se me da. Con mi equipo hemos trabajado mucho en esto (…) todo lo que yo pueda lograr que inspire a otras personas… me siento especial, que ustedes tengan una conexión conmigo”, agregó a su mensaje.