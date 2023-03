Karol G muestra su cuerpo con celulitis y sin filtros en sensual sesión de fotos: “no mires que aquí facturamos miles”

- Foto: Getty Images for The Latin Recor

- Foto: Getty Images for The Latin Recor

Karol G está en el momento cúspide de su carrera artística con su más reciente álbum, Mañana será bonito, con el que no solo logró colaboraciones épicas como su canción con Shakira, TQG, sino que también ha roto récords en plataformas como YouTube, Spotify y Apple Music, donde sigue sonando muy fuerte y todo esto le hace antesala a su entrada triunfal a las listas de Billboard.

Y es precisamente gracias a su nuevo disco que la cantante está recorriendo algunos países de América y Europa, haciéndole la prensa respectiva a esta producción de 17 canciones escritas y compuestas entre 2021 y 2022, cuyas letras hablan de desamor, despecho, recuperación, motivación y un nuevo amor, que al parecer sería el cantante antioqueño Feid, el ahora dueño del corazón de la intérprete de Tus gafitas.

Pablo Motos y Karol G en El hormiguero. Foto: Instagram @elhormiguero. - Foto: Foto: Instagram @elhormiguero.

Uno de los shows que recibió a la paisa fue El Hormiguero, famoso programa español de entrevistas conducido por el polémico Pablo Motos, quien intentó hacer que Karol G revelara anécdotas íntimas al momento de cantar y bailar junto a Shakira, sin contar con la gran habilidad de la antioqueña para responder con total sinceridad y dejando claro que sus letras hacen parte de momentos pasados y que tanto ella como la barranquillera ya han pasado la página.

En esta entrevista, Motos también fue protagonista por un hecho lamentable que involucró el nombre de la cantante colombiana. El español ya se había rendido de intentar sacar una frase polémica por aparte de la colombiana y procedió a cerrar el segmento, mencionando que todo lo que se había escuchado en el show era la justificación de las miles de copias que había vendido y por decir Karol G, dijo Becky G, confundiendo a la paisa con la estadounidense con sangre mexicana.

La antioqueña acepta la responsabilidad que tiene en redes sociales por ser una estrella musical de talla internacional. - Foto: Getty Images

Pero uno de los momentos más memorables de la intervención de Karol G en El Hormiguero fue el momento en que habló sobre cómo mostraba su cuerpo en las redes sociales, donde antes editaba y producía muy bien sus fotos y ahora las deja tal cual le salen al momento de tomarlas, sin tapar ningún aspecto de su cuerpo, por más que sea tildado como un “defecto”.

“Yo un tiempo estoy súper fit, otros no tan fit, y eso es normal. Por mucho tiempo me afectó tanto”, aseguró la colombiana en diálogo con el presentador Motos. “Soy como tú. Mírame los gorditos, los bracitos no los tengo como antes los tenía, la pancita que no la tengo como quisiera, pero normal”, expresó la influyente dama.

Karol G muestra su cuerpo con sus curvas en sus presentaciones. Foto: Emma McIntyre/Getty Images. - Foto: Getty Images

Y esto es reflejo de la última publicación de la paisa, quien acaba de subir en su perfil oficial de Instagram una sesión de fotos muy sensual, donde se ve a la cantante con un bikini negro que deja al aire el cuerpo al natural de la colombiana, que no está retocado y en el que se le pueden ver sus “moraditos” y su celulitis, algo cotidiano en el cuerpo de todas las mujeres.

“Papi No me las miren que aquí hacemos MILes💲💵💰 y ninguna NecesitAAa que La InvitenNNN 🤑🤑🤑🖤”, escribió la paisa haciendo referencia a la famosa frase de la sesión de Shakira con Bizarrap: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. En dicho álbum ya aparecen más de un millón de likes y comentarios candentes como: “No dejó ni los colores 💋💋💋”, “Nos tienes tragaditos 😍😍😍”, “WAHHHHH Reina de todoooo! 💖♥️❤️‍🔥🔥😍😍😍”, “🔥 wow wow BICHOTA POWEEEERRRRR !!❤️❤️❤️❤️ 🙌🏻🙌🏻”, “y Dios mío 😍 ¡qué hermosa te ves siendo tú..! Amo tu forma imparable de amarte siempre”, “Bichota con toda 🔥🔥🔥 guapa”, “La bichota está ready para ir de farra con las besties🔥🔥🔥🔥”.