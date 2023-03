Shakira y la petición especial a Karol G para cantar ‘TQG’; la paisa le habría rechazado una propuesta a la barranquillera

Karol G y Shakira se unieron y lograron conquistar a un público diverso con el estreno de TQG (te quedó grande), uno de los temas que están incluidos en el nuevo álbum de la paisa, llamado Mañana será bonito. Ambas colombianas lograron una fusión musical bastante especial, alcanzando un nivel alto entre sus fanáticos internacionales.

Shakira y Karol G en el final de TQG. Foto: YouTube Karol G. - Foto: Foto: YouTube Karol G.

Esta canción, enfocada en hablar de amores del pasado que seguían buscando y tratando de tapar un espacio con otra persona, logró cautivar a sus seguidores por el sonido, melodía y letra que involucra. Las dos cantantes compactaron sus ritmos y sus gustos, llegando a avanzar con paso firme en la industria artística.

Días después de que se estrenara este proyecto, Karol G llamó la atención con una serie de declaraciones que dio con respecto al tema. La ‘Bichota’ se sinceró y reveló detalles de cómo fue construir esta colaboración, enfocándose en una particular petición que le hizo Shakira.

Shakira y Karol G deslumbraron con su nueva canción. - Foto: Instagram: Shakira y Karol G

En entrevista con El Hormiguero, Karol G comentó un poco sobre cómo se generó el contacto con la barranquillera, teniendo en cuenta que en el pasado intentó hacer una unión con ella para otra canción. La antioqueña puntualizó que Shakira la buscó y le mostró una propuesta para una colaboración, pero no se sintió conectada y desistió de la invitación.

“Yo hace mucho tiempo la había buscado y no se había dado la oportunidad. El año pasado, más o menos en junio, ella se puso en contacto conmigo mandándome un tema, pero yo no me sentí conectada con él porque, aunque era increíble, no lo sentía, no estaba conectada”, indicó en la charla con el medio.

Ante este comentario, el periodista quiso indagar más al respecto, buscando conocer las razones por las que la ‘Bichota’ se negó a aquella propuesta. El comunicador se interesó por más detalles al respecto, ya que era una confesión que nadie sabía hasta ahora.

“Sé que suena complicado, pero al final del día creo que cuando uno va a hacer música tiene que sentirla de verdad. Para mí, hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido y yo sentía que en la canción que me pasó Shakira, que era increíble, no sabía de qué manera podía entrar para hacer que brillara más”, puntualizó.

La cantante aclaró por qué no aceptó una canción que le propuso Shakira. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

A pesar de que esta opción no sucedió, Karol G no dejó de lado la intención de colaborar con la también bailarina, proponiéndole que cantaran juntas TQG, la cual nació en enero de 2022 cuando estaba grabando Mamiii.

No obstante, Shakira aceptó esta propuesta artística y le hizo dos peticiones especiales a su colega con respecto a este lanzamiento. La estrella mundial pidió retrasar un poco el estreno del tema, debido a que tenía lista la llegada de la Bzrp Music Session #53.

“Me dijo que tenía una canción con Bizarrap y que si podía esperar a que la sacara en enero o diciembre porque con nuestra canción cerraba un ciclo de su vida”, comentó la ‘Bichota’.

La cantante durante su Music Session #53 con Bizarrap. - Foto: Fotograma, 0:34, BZRP Music Session #53 - YouTube Bizarrap

De igual manera, la intérprete de Ojos así le comentó a Karol G que la dejara cantar un pedazo específico de la canción, ya que sentía mucho con esas palabras.

“Me pidió por favor que le dejara cantar el primer verso, que en principio era mío”, reveló la artista urbana, centrándose en el fragmento que dice: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

La celebridad colombiana comentó que fue ella quien buscó a Shakira directamente y le plasmó las ideas, conquistando su atención y las ganas de lanzar esta unión.

“La llamé directamente yo, sin intermediarios, y le gustó muchísimo. Me dijo que sentía mucho la letra”, contó.